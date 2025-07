Έπαινοι Ζελένσκι σε Τραμπ: Ευχαριστώ τον πρόεδρο για την προσήλωσή του στον τερματισμό αυτού του φρικτού πολέμου

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι επαίνεσε τη Δευτέρα τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, για την «εκπεφρασμένη αποφασιστικότητά» του να ζητήσει συντόμευση της προθεσμίας για πρόοδο προς τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

«Σαφής στάση και εκπεφρασμένη αποφασιστικότητα από τον @POTUS – ακριβώς την κατάλληλη στιγμή, όταν πολλά μπορούν να αλλάξουν μέσα από τη δύναμη για πραγματική ειρήνη», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Clear stance and expressed determination by @POTUS – right on time, when a lot can change through strength for real peace. I thank President Trump for his focus on saving lives and stopping this horrible war.



Ukraine remains committed to peace and will work tirelessly with the… https://t.co/dKioLSVB26