Πρωτόγνωρη δορυφορική εικόνα από την έκρηξη του ηφαιστείου στην Ισλανδία (pic)

Το μέγεθος της εξάπλωσης της λάβας από την έκρηξη του ηφαιστείου στην Ισλανδία αποτυπώνει δορυφορική εικόνα που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία Copernicus.

Υπενθυμίζεται ότι η Ισλανδία έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης καθώς η εξάπλωση της λάβας του ηφαιστείου έχει καταστρέψει σημαντικές υποδομές και έχει στερήσει από εκατοντάδες νοικοκυριά τη δυνατότητα να έχουν νερό και ρεύμα.

Συγκεκριμένα, προκάλεσε ζημιές σε δρόμους και αγωγούς και άφησε τους κατοίκους τμημάτων της χερσονήσου Ρεϊκιάνες χωρίς ζεστό νερό ενώ το θερμόμετρο δείχνει κάτω από το μηδέν.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες να αναφέρουν ότι οι ζημιές θα χρειαστούν χρόνο για να αποκατασταθούν.

#ImageOfTheDay



A new 🌋 eruptive episode is ongoing northeast of #Grindavik, #Iceland 🇮🇸



⬇️The impressive lava flow 🔴emitted was captured by our #Copernicus #Sentinel2 🇪🇺🛰️at 13:04 UTC, less than 10 hours after the beginning of the event#EarthArt #IcelandEruption #FireAndIce pic.twitter.com/cUjZreguOS