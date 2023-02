Εντοπίστηκε η ραδιενεργή κάψουλα που είχε χαθεί στην δυτική Αυστραλία

Οι αυστραλιανές αρχές βρήκαν σήμερα τη ραδιενεργή κάψουλα που είχε χαθεί στην αχανή ενδοχώρα μετά από σχεδόν μία εβδομάδα ερευνών κατά μήκος ενός τμήματος αυτοκινητόδρομου 1.400 χιλιομέτρων, δήλωσε αξιωματούχος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Ο στρατός ελέγχει την κάψουλα η οποία θα μεταφερθεί σε ασφαλείς εγκαταστάσεις στην πόλη Περθ αύριο Πέμπτη, δήλωσε ο υπουργός Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης Στίβεν Ντόσον σε συνέντευξη Τύπου.

"Αν αναλογιστεί κανείς το εύρος της περιοχής έρευνας, ο εντοπισμός αυτού του αντικειμένου ήταν μια μνημειώδης πρόκληση, οι ομάδες έρευνας βρήκαν κυριολεκτικά τη βελόνα στα άχυρα", δήλωσε ο Ντόσον.

A tiny radioactive capsule missing on a remote Australian highway has been found, authorities say https://t.co/N6cZ0x0Pb3