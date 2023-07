Έντονη φημολογία για προβοκάτσια στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια τις επόμενες ώρες

Η Ρωσία ενδέχεται να προετοιμάζει μια προβοκάτσια στον κατεχόμενο πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια «στο εγγύς μέλλον», ανέφερε το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας σήμερα Τρίτη ενώ σχετική φημολογία φαίνεται να οργιάζει και στα ρωσικά κανάλια του Telegram που φωτογραφίζουν ωστόσο ως «δράστη» της επίθεσης το Κίεβο.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ουκρανός δημοσιογράφος Οστάπ Γιάρις σε ανάρτηση του στο Twitter οι Ρώσοι κάνουν λόγο για επίθεση της Ουκρανίας στο εργοστάσιο απόψε.

Russian telegram channels are now actively spreading messages that Ukraine will attack Zaporizhzhia NPP tonight.



For WEEKS Ukraine has been warning that Russia is preparing a false flag terrorist attack on ZNPP, in line with the Russian playbook.



This is extremely alarming.