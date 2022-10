Οι Ρώσοι θα δοκιμάσουν το πυρηνικό όπλο «Ποσειδών»

Νέες δορυφορικές εικόνες δείχνουν το ρωσικό υποβρύχιο Belgorod που φέρει πυρηνικά Poseidon να κρύβεται στην Αρκτική εν μέσω φημών πως ο Πούτιν σχεδιάζει να πραγματοποιήσει πυρηνική δοκιμή.

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι το πυρηνικό υποβρύχιο της Ρωσίας έχει εγκαταλείψει τη βάση του στη Λευκή Θάλασσα και εντοπίστηκε στη θάλασσα του Μπάρεντς στις 22 και 27 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το υποβρύχιο διαθέτει τον πυρηνικό πυρήνα «Ποσειδών» που μπορεί να προκαλέσει πυρηνικό τσουνάμι περίπου 500 μέτρων.

Οι εικόνες δείχνουν δείχνουν το τεράστιο πυρηνικό υποβρύχιο της Ρωσίας να παραμονεύει γύρω από τη Θάλασσα Μπάρεντς αυξάνοντας τους φόβους ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν σχεδιάζει να πραγματοποιήσει πυρηνική δοκιμή.

