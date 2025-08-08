Τουσκ: Μια παύση του πολέμου στην Ουκρανία μπορεί να είναι κοντά

Μια παύση της σύγκρουσης στην Ουκρανία ενδέχεται να είναι κοντά, δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ την Παρασκευή, μετά από συνομιλία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθούν τις επόμενες ημέρες, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο την Πέμπτη, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιδιώκει μια σημαντική εξέλιξη για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος βρίσκεται πλέον στον τέταρτο χρόνο του, μετά την έκφραση της αυξανόμενης απογοήτευσής του προς τον Ρώσο ομόλογό του και την απειλή νέων κυρώσεων.

«Υπάρχουν ορισμένα σημάδια, και έχουμε επίσης την αίσθηση, ότι ίσως μια παύση της σύγκρουσης – δεν θέλω να πω το τέλος, αλλά μια παύση της σύγκρουσης – είναι πιο κοντά παρά μακριά», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου. «Υπάρχουν ελπίδες για αυτό».

Ο Τουσκ είπε ότι ο Ζελένσκι ήταν «πολύ προσεκτικός αλλά αισιόδοξος» και ότι η Ουκρανία επιθυμεί η Πολωνία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες να διαδραματίσουν ρόλο στον σχεδιασμό μιας εκεχειρίας και μιας τελικής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η Πολωνία, μέλος του ΝΑΤΟ, είναι σταθερός υποστηρικτής της ανατολικής γείτονάς της Ουκρανίας από τότε που ο Πούτιν έστειλε δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στη χώρα τον Φεβρουάριο του 2022, επικαλούμενος απειλές για την ασφάλεια της Ρωσίας και βυθίζοντας τις σχέσεις της Μόσχας με τη Δύση σε βαθιά κρίση.

Το Κίεβο και οι δυτικοί σύμμαχοί του ισχυρίζονται ότι η Ρωσία επιδιώκει μια αυτοκρατορική κατάληψη εδαφών.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είχε συνομιλήσει με τον Τουσκ για «τις διαθέσιμες διπλωματικές επιλογές και συμφώνησε να συντονιστούν και να συνεργαστούν για τα κοινά ευρωπαϊκά συμφέροντα». Ενημέρωσε επίσης τον Πολωνό πρωθυπουργό για τις συνομιλίες του με τον Τραμπ και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

«Η Ουκρανία, η Πολωνία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες χρειάζονται ισχυρά θεμέλια για την ασφάλεια και την ανεξαρτησία τους», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Μια αξιόπιστη ειρήνη είναι απαραίτητη για όλους και είμαι ευγνώμων για την ετοιμότητα (των συμμάχων) να βοηθήσουν σε αυτή την πορεία».