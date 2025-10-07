Ένοπλη επίθεση στο Σίδνεϊ: Βαριές κατηγορίες για τον 60χρονο ομογενή που πυροβολούσε περαστικούς (pics&vids)

Ενώπιον του δικαστηρίου στο Σίδνεϊ οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης ο Αρτέμιος Μίντζας, ο 60χρονος ομογενής που κατηγορείται ως ο δράστης της ένοπλης επίθεσης νωρίς το βράδυ της Κυριακής.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Μίντζας πυροβόλησε αδιακρίτως δεκάδες φορές εναντίον περαστικών και της αστυνομίας από το παράθυρο του διαμερίσματος του στο Croydon Park, στα δυτικά της Αυστραλιανής μεγαλουπολης, προκαλώντας τον τραυματισμό 18 ατόμων, ένας εκ των οποίων είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Μετά από δίωρη επιχείρηση της αστυνομίας με ανταλλαγή πυροβολισμών ο δράστης τελικά συνελήφθη σώος.

🇦🇺 - On Sunday night, 60-year-old Artemios Mintzas allegedly fired at least 50 bullets at random members of the public in Sydney’s Croydon Park, an inner-west suburb. Police reported that Mintzas had no known mental health issues. Tactical officers engaged in a "highly dangerous… pic.twitter.com/OZnpBMAVe8 — EuroWatcher - News for you (@EuroWatcherEUW) October 6, 2025

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο εργαζόμενος στους σιδηροδρόμους του Σίδνεϊ και πατέρας δύο ενήλικων παιδιών ομογενής δεν έχει επικαλεστεί κάποιο κίνητρο, ενώ η αστυνομία εξαρχής απέκλεισε τα ενδεχόμενα τόσο της συσχέτισης με τρομοκρατία ή με το οργανωμένο έγκλημα.

Όπως αναφέρει πάντα η αστυνομία, ο δράστης δεν είναι ψυχικά ασθενής ενώ δεν έχει απασχολήσει ιδιαίτερα στο παρελθόν τις αστυνομικές Αρχές ούτε έχει ποινικό μητρώο.

Πληροφορίες σε Αυστραλιανά ΜΜΕ αναφέρουν ως ενδεχόμενο να είχε επηρεαστεί από τον πρόσφατο χωρισμό του, δίχως όμως οι πληροφορίες αυτεπάγγελτα να επιβεβαιώνονται από τις Αρχές.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέος, δεν υπέβαλε αίτημα να αφεθεί προσωρινά ελεύθερος με εγγύηση και αντιμετωπίζει συνολικά 25 κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος εκ των οποίων 18 αφορούν ανθρωποκτόνο πρόθεση.

Στο κατηγορητήριο προστίθενται και άλλες κατηγορίες για παράνομη κατοχή όπλου και πυρομαχικών, ένοπλη αντίσταση σε σύλληψη και άλλες. Θα οδηγηθεί εκ νέου στο δικαστήριο στις 3 Δεκεμβρίου.

Το ιδιαίτερα ασυνήθιστο περιστατικό έχει προκαλέσει πολλά ερωτηματικά καθώς η χρήση πυροβόλων όπλων εναντίον τυχαίων διερχόμενων πολιτών είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη στην Αυστραλία όπου περιστατικά με όπλα συμβαίνουν σπάνια και συνήθως αφορούν συμβόλαια θανάτου μεταξύ αντίπαλων ομάδων του οργανωμένου εγκλήματος.