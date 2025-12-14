Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας για το Χανουκά σε μεγάλες πόλεις παγκοσμίως μετά την επίθεση στο Σίδνεϊ

Μεγάλες πόλεις, μεταξύ των οποίων το Βερολίνο, το Λονδίνο και η Νέα Υόρκη, ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας γύρω από εκδηλώσεις για το Χανουκά την Κυριακή, μετά την επίθεση σε εορτασμό εβραϊκής γιορτής στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ.

Η αστυνομία του Βερολίνου ανακοίνωσε ότι εντείνει τα μέτρα γύρω από την Πύλη του Βρανδεμβούργου, όπου πρόκειται να φωταγωγηθεί μια μεγάλη ηλεκτρική μενορά για να σηματοδοτηθεί η πρώτη νύχτα του Χανουκά.

«Είχαμε εδώ και καιρό σχεδιάσει εκτενή μέτρα ασφαλείας για τη σημερινή εκδήλωση του Χανουκά στην Πύλη του Βρανδεμβούργου — υπό το φως των γεγονότων στο Σίδνεϊ, θα ενισχύσουμε περαιτέρω τα μέτρα μας και θα διατηρήσουμε ισχυρή αστυνομική παρουσία», δήλωσε εκπρόσωπος στο X.

Στο μεταξύ, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς, ανέφερε στο X ότι αναπτύσσεται επιπλέον προστασία για τους εορτασμούς του Χανουκά και τις συναγωγές στη Νέα Υόρκη, ενώ στη βασική συναγωγή της Βαρσοβίας η ένοπλη ασφάλεια διπλασιάστηκε για την εκδήλωση της Κυριακής το βράδυ.

«Θα συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε ότι η εβραϊκή κοινότητα μπορεί να γιορτάζει τη γιορτή με ασφάλεια — συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων τελετών αφής της μενοράς σε όλη την πόλη. Ας προσευχηθούμε για τους τραυματίες και ας σταθούμε ενωμένοι απέναντι στο μίσος», δήλωσε ο Άνταμς.

Η εκδήλωση στην Πύλη του Βρανδεμβούργου θα περιλαμβάνει επίσης προσευχή για τα θύματα των πυροβολισμών στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, οι οποίοι άφησαν τουλάχιστον 11 νεκρούς, σε αυτό που οι αυστραλιανές αρχές χαρακτήρισαν ως στοχευμένη αντισημιτική επίθεση.

Η Γερμανία ακολουθεί εδώ και καιρό πολιτική ιδιαίτερης ευθύνης απέναντι στους Εβραίους και στο Ισραήλ, γνωστή ως Staatsräson, λόγω της κληρονομιάς του ναζιστικού Ολοκαυτώματος.

Τα μέτρα ασφαλείας σε συναγωγές και άλλους εβραϊκούς θεσμούς είναι συνήθη στο Βερολίνο, ωστόσο εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι θα ενισχυθούν περαιτέρω για την περίοδο του Χανουκά.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε επίσης ότι αύξησε τα μέτρα ασφαλείας, χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες.

«Αν και δεν υπάρχουν πληροφορίες που να υποδηλώνουν οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ της επίθεσης στο Σίδνεϊ και του επιπέδου απειλής στο Λονδίνο, από σήμερα το πρωί ενισχύουμε την αστυνομική μας παρουσία, πραγματοποιούμε επιπλέον περιπολίες στις κοινότητες και συνεργαζόμαστε με την εβραϊκή κοινότητα για να κατανοήσουμε τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νυνιέζ, ζήτησε από τις τοπικές αρχές να ενισχύσουν την ασφάλεια γύρω από εβραϊκούς χώρους λατρείας κατά την περίοδο από 14 έως 22 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με εκπρόσωπό του.

Ο Νυνιέζ κάλεσε επίσης σε αυξημένη ανάπτυξη δυνάμεων ασφαλείας, με ιδιαίτερη επαγρύπνηση κατά τη διάρκεια θρησκευτικών τελετών και συγκεντρώσεων που προσελκύουν μεγάλο αριθμό ανθρώπων, ιδίως όταν αυτές πραγματοποιούνται σε δημόσιους χώρους, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.