Γερμανία: Δύο νεκροί από κατάρρευση τμήματος ξενοδοχείου στη Ρηνανία

Δύο νεκροί είναι ο απολογισμός, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, από η μερική κατάρρευση ξενοδοχείου στην πόλη Κρεβ στις όχθες του ποταμού Μόζελ, στο κρατίδιο της Ρηνανίας Παλατινάτου στη νοτιοδυτική Γερμανία. Σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης SWR, οι υπηρεσίες άμεσης δράσης δεν έχουν καταφέρει να εισέλθουν στο κτήριο λόγω κινδύνου ολικής κατάρρευσής του, κάτι που περιπλέκει την προσπάθεια διάσωσης των εγκλωβισμένων. Για την ώρα έχουν ανασυρθεί τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί ηλικίας 2 ετών το οποίο δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας. Τα αίτια του περιστατικού δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά.

At least nine people are feared trapped under rubble after a hotel building partially collapsed in Kröv, a town in the German state of Rhineland-Palatinate.https://t.co/TuXIKgoQAA