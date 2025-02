Αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν το πρωί της Κυριακής στον τάφο του Αλεξέι Ναβάλνι, στη Μόσχα, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου, παρά τον κίνδυνο αντιποίνων από τις Αρχές, έναν χρόνο μετά τον θάνατο, υπό κράτηση, του σφοδρού επικριτή του Κρεμλίνου.

Άνθρωποι σε μικρές ομάδες, μεταξύ τους οικογένειες με παιδιά, ή και μόνοι τους, πέρασαν από το κοιμητήριο Μπορισόβσκι, εν μέσω ψύχους.

Ο Ναβάλνι, ο υπ’ αριθμόν ένα πολιτικός εχθρός του Βλαντίμιρ Πούτιν, που πέθανε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σε φυλακή της Αρκτικής, είχε χαρακτηριστεί «εξτρεμιστής» από τη ρωσική Δικαιοσύνη.

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς απέτισε φόρο τιμής στον Ναβάλνι, που έχασε τη ζωή του «διότι πολέμησε για τη δημοκρατία και την ελευθερία στη Ρωσία».

«Ο Πούτιν πολεμά με αγριότητα την ελευθερία και τους υπερασπιστές της. Το έργο του Ναβάλνι ήταν ακόμα πιο θαρραλέο. Το θάρρος του έκανε τη διαφορά και φθάνει πολύ πιο πέρα από τον θάνατό του», έγραψε ο Σολτς σε ανάρτηση στο Χ.

Alexei Navalny died one year ago today – because he fought for democracy and freedom in Russia. Putin brutally combats freedom and its defenders. Navalny's work was all the more brave. His courage made a difference and reaches far beyond his death. pic.twitter.com/QCSP8ZZEv4