Ανάλυση Jerusalem Post

Το 2009, το 2017, το 2019 και το 2022, μεγάλες διαμαρτυρίες στο Ιράν συγκλόνισαν το καθεστώς, αλλά τελικά καταστάλθηκαν από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και τους στρατιώτες της Μπασίτζ, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να σκοτώσουν και να χτυπήσουν τους δικούς τους πολίτες χωρίς δεύτερη σκέψη.

Οι επόμενες ημέρες θα δείξουν πιθανώς αν οι πρόσφατες διαμαρτυρίες, που ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου, θα είναι τελικά το κύμα που θα σπάσει την 36χρονη διακυβέρνηση του Χαμενεΐ, ή αν οι διαδηλωτές θα έχουν την ίδια τύχη με τους προηγούμενους.

Αυτή τη φορά, οι διαδηλωτές έχουν δύο σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις προηγούμενες διαμαρτυρίες.

Το ένα είναι ότι η στρατιωτική δύναμη του καθεστώτος βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών.

Αφότου το Ισραήλ επιτέθηκε στην Τεχεράνη τον Ιούνιο του 2025, ο Χαμενεΐ όχι μόνο έχασε το μεγαλύτερο μέρος του πυρηνικού του προγράμματος, το ήμισυ των βαλλιστικών πυραύλων του, το 80% της αεροπορικής του άμυνας και πάνω από 30 κορυφαίους στρατιωτικούς και διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης, αλλά οι τελευταίοι και η Μπασίτζ δέχτηκαν επίσης συγκεκριμένα χτυπήματα από τον IDF στις τελευταίες ημέρες της εκστρατείας.

Αυτό περιελάμβανε την επίθεση στη διαβόητη φυλακή Εβίν, διευκολύνοντας τη διαφυγή ορισμένων κρατουμένων και αναγκάζοντας την Ισλαμική Δημοκρατία να μεταφέρει 1.500 κρατούμενους αλλού.

Τέλος, ο ίδιος ο Χαμενεΐ κρύφτηκε για μεγάλο μέρος του πολέμου, κάτι που έβλαψε την εικόνα του ως απόλυτου κυρίαρχου.

Υπό αυτή την έννοια, ο Χαμενεΐ βρίσκεται στο πιο αδύναμο σημείο του από στρατιωτική άποψη, τόσο σε πραγματικούς φυσικούς όρους, έχοντας χάσει πολλά μέσα καταστολής, όσο και σε ψυχολογικούς όρους, όσον αφορά την εικόνα του.

Το δεύτερο είναι ότι οι διαμαρτυρίες έχουν πυροδοτηθεί από ευρύτερα οικονομικά προβλήματα που επηρεάζουν όλους τους Ιρανούς, συμπεριλαμβανομένων των σιιτών υποστηρικτών του καθεστώτος και των εμπόρων από το παζάρι, οι οποίοι συχνά θεωρούνται ότι έχουν επιρροή στις πολιτικές τάσεις.

Ο λαός διαμαρτύρεται για τις υψηλές τιμές των καυσίμων, τον πληθωρισμό και την έλλειψη τρεχούμενου νερού.

Με άλλα λόγια, κανείς δεν διαφωνεί πραγματικά με τα επιχειρήματα των διαδηλωτών ή θεωρεί ότι τα παράπονά τους είναι αβάσιμα.

Ίσως λόγω όλων των παραπάνω παραγόντων, ενώ ο Χαμενεΐ έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί μέχρι σήμερα κάποια καταστολή από τους Φρουρούς της Επανάστασης και την Μπασίτζ, οι σκληρές ενέργειες δεν έχουν φτάσει ακόμη στο επίπεδο βίας των προηγούμενων περιόδων διαδηλώσεων.

Τα κακά νέα

Παρά αυτά τα θετικά στοιχεία, υπάρχουν πολλοί αντίθετοι λόγοι για να πιστεύουμε ότι οι πιθανότητες αλλαγής του καθεστώτος είναι ακόμη μικρότερες αυτή τη φορά από ό,τι σε προηγούμενες διαδηλώσεις.

Απουσία κεντρικού ηγέτη

Οι τρέχουσες διαμαρτυρίες δεν έχουν κεντρικό ηγέτη ή προσωπικότητες κι αυτό καθιστά δύσκολη την επίτευξη συγκεκριμένου αποτελέσματος.

Η απλή διαμαρτυρία σε δημόσιο χώρο χωρίς καθορισμένο τελικό στόχο και χωρίς συγκεκριμένο πρόγραμμα για την επίτευξή του συνήθως δεν οδηγεί σε σημαντικά αποτελέσματα.

Επιπλέον, οι διαμαρτυρίες, αν και εκτεταμένες, είναι σχετικά μικρές.

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμη διαμαρτυρίες με τη συμμετοχή εκατοντάδων χιλιάδων ή ακόμη και κοντά σε αυτό τον αριθμό.

Υπάρχουν λίγες πιθανότητες οι διαμαρτυρίες να επιτύχουν αλλαγή καθεστώτος, αν δεν φτάσουν τις εκατοντάδες χιλιάδες ή και περισσότερο, όπως συνέβη σε προηγούμενες διαμαρτυρίες.

Οι διαμαρτυρόμενοι πρέπει να αρχίσουν να φτάνουν σε πολύ μεγαλύτερους αριθμούς τις επόμενες ημέρες, αν θέλουν να έχουν μια πραγματική ευκαιρία να ανατρέψουν το καθεστώς και να διατηρήσουν τη δυναμική.