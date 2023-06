Ελπιδοφόρος: Τέσσερα χρόνια στο τιμόνι της Αρχιεπισκοπής Αμερικής

Τέσσερα χρόνια συμπληρώθηκαν από την ενθρόνιση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, με ελπίδα για το μέλλον της Αρχιεπισκοπής Αμερικής.

Όπως ανέφερε ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «Πέρασαν τέσσερα χρόνια από την αγαπητική και γενναιόδωρη και θερμή και γεμάτη χάρη υποδοχή σας ως Αρχιεπισκόπου σας». «Την καρδιά μου», συνέχισε, «πλημμυρίζει ευγνωμοσύνη για καθένα αδερφό μου και καθεμία αδερφή μου στην Εκκλησία της Αμερικής, γιατί όλοι σας είστε η πρώτη μου σκέψη το πρωί και η τελευταία μου προσευχή το βράδυ».

Four years from your loving, generous, and grace-filled welcome to me as your Archbishop. My heart overflows with gratitude for each and every sister and brother of our Church in America. You are my first thought in the morning and my last prayer at night. Thank you!