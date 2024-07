ΕΛΚ για Κυπριακό: Είναι καιρός η Τουρκία να σεβαστεί το Διεθνές Δίκαιο

Είναι καιρός η Τουρκία να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και να ξεκινήσει εκ νέου τον διάλογο για το Κυπριακό, αναφέρεται σε επετειακό βίντεο για τα 50 χρόνια της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, το οποίο δημοσιοποίησε σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter) η κοινοβουλευτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

«Ο Ιούλης αυτός σηματοδοτεί μισό αιώνα από την τουρκική εισβολή της Κύπρου και τη συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή 37% της χώρας», αναφέρεται στην ανάρτηση.

«Είναι καιρός για την Τουρκία να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο, να επαναρχίσει τον διάλογο και να βρει μια λύση και να επανενώσει την Κύπρο», προστίθεται.

This July marks half a century since the Turkish invasion of #Cyprus and the ongoing illegal occupation of 37% of its territory.



It’s time for Turkey to respect international law, restart dialogue and find a solution and reunify 🇨🇾.



