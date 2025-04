Ελικόπτερο συνετρίβη στον ποταμό Χάντσον – Επιχείρηση διάσωσης στη Νέα Υόρκη

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για θύματα ή τραυματίες ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη μετά τη συντριβή ελικοπτέρου στον ποταμό Χάντσον, στις ΗΠΑ. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 3:15 μ.μ. (τοπική ώρα), κοντά στο Pier 40, στη διασταύρωση των οδών West Houston Street και West Street στο Μανχάταν. Αδιευκρίνιστος παραμένει, μέχρι στιγμής, ο αριθμός των επιβαινόντων στο ελικόπτερο και η τύχη τους.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι άκουσαν έναν «δυνατό ήχο» τη στιγμή της πτώσης, ενώ έκαναν λόγο για σπασμένο έλικα του ελικοπτέρου.

BREAKING Helicopter crash in Manhattan! A chopper has plunged upside down into the Hudson River near Pier 40, with Marine 1 responding.



Shocking scene unfolds as emergency crews rush to the site.



Stay tuned for updates on this breaking story. pic.twitter.com/xU9hTlkuw9