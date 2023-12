Συντριβή ελικοπτέρου σημειώθηκε σήμερα, Παρασκευή, το πρωί, στον Περιφερειακό της Μαδρίτης, όπως μετέδωσε το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων Efe.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν από την εφημερίδα El Mundo, η συντριβή δεν προκάλεσε παρά ελαφρείς τραυματισμούς, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

A helicopter has crashed on #Madrid’s ring road, Spanish news agency Efe reports, without elaborating.#Spain https://t.co/icUKPurY8J