Ελεύθερη η Γερμανοϊρανή ακτιβίστρια Ναχίντ Ταγκαβί έπειτα από φυλάκισή της στην Τεχεράνη

Ελεύθερη αφέθηκε και επαναπατρίσθηκε στη Γερμανία έπειτα από τετραετή φυλάκισή της στην Τεχεράνη, η Γερμανοϊρανή Ναχίντ Ταγκαβί. Είχε συλληφθεί τον Οκτώβριο του 2020 στην Τεχεράνη και είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη άνω των 10 ετών, τον Αύγουστο του 2021, για συμμετοχή σε παράνομη οργάνωση και για προπαγάνδα κατά του καθεστώτος.

Η 70χρονη ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα αφέθηκε ελεύθερη αφού είδε την υγεία της «να επιδεινώνεται σοβαρά» στη φυλακή Εβίν της Τεχεράνης, που είναι γνωστή για τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες κράτησης, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία. Όπως ανακοίνωσε, η Ταγκαβί αφέθηκε ελεύθερη ύστερα από «περισσότερες από 1.500 ημέρες αυθαίρετης κράτησης» και «προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Γερμανία» την Κυριακή (12/1).

«Ύστερα από τέσσερα και πλέον χρόνια που πέρασε ως πολιτική κρατούμενη στην ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, η μητέρα μου Ναχίντ Ταγκαβί αφέθηκε ελεύθερη και επιστρέφει στη Γερμανία», επιβεβαίωσε η κόρη της, Μάριαμ Κλάρεν, που δημοσίευσε μια φωτογραφία της ιδίας και της μητέρας της να χαμογελά σε αεροδρόμιο.

#BreakingNews

It’s over. Nahid is free!

After more than 4 years as a political prisoner in the Islamic Republic of Iran my mother #NahidTaghavi was freed and is back in Germany. Thanks to everyone who campaigned to #freenahid. I kindly ask the media to respect our privacy. pic.twitter.com/0XTRg5wjeg