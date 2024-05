Ελβετία: Στις 15-16 Ιουνίου η Σύνοδος για την Ειρήνη στην Ουκρανία - Απούσα η Μόσχα

Η Ελβετία θα φιλοξενήσει, στις 15 και 16 Ιουνίου, τη Σύνοδο Κορυφής για την ειρήνη στην Ουκρανία, στο Μπούργκενστοκ, ανακοίνωσε την Πέμπτη η πρόεδρος Βιόλα Άμχερτ.

«Είναι τιμή μας να προσκαλέσουμε παγκόσμιους ηγέτες στην πρώτη Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη στην Ουκρανία» έγραψε στο X. «Η παγκόσμια συνεργασία είναι το κλειδί για τη διαμόρφωση ενός ειρηνικού μέλλοντος».

Honored to invite global leaders to the first Summit on Peace in #Ukraine . 🗓️ 15-16 June 📍 Bürgenstock 🇨🇭 ℹ️ https://t.co/csRDnzLs1i Let's advance dialogue based on the UN Charter towards a #PathToPeace . Global collaboration is key to shape a peaceful #future . #UAPeaceSummit pic.twitter.com/GdD8dCPdsb

Όπως αναφέρει η προεδρία της Ελβετίας, η Ρωσία δεν έχει προσκληθεί στη Σύνοδο «σε αυτό το στάδιο», στην οποία θα συμμετάσχουν 160 αντιπροσωπείες.

«Η Ελβετία ήταν πάντα ανοιχτή στο να απευθύνει πρόσκληση στη Ρωσία για τη Σύνοδο Κορυφής. Ωστόσο, η Ρωσία έχει δηλώσει επανειλημμένα και δημόσια ότι δεν ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε αυτή την πρώτη Σύνοδο Κορυφής. Η Σύνοδος Κορυφής στην Ελβετία έχει ως στόχο την έναρξη μιας ειρηνευτικής διαδικασίας. Η Ελβετία είναι πεπεισμένη ότι η Ρωσία πρέπει να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία. Μια ειρηνευτική διαδικασία χωρίς τη Ρωσία είναι αδιανόητη».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της προεδρίας, «στόχος αυτής της συνάντησης αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων είναι να αναπτυχθεί μια κοινή αντίληψη για την πορεία προς μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία. Αυτό θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για μια ειρηνευτική διαδικασία».

Η Σύνοδος θα βασιστεί στις συζητήσεις που έχουν διεξαχθεί τους τελευταίους μήνες, ιδίως στην ουκρανική ειρηνευτική φόρμουλα και σε άλλες ειρηνευτικές προτάσεις που βασίζονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και σε βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου, αναφέρει. Ο πρωταρχικός στόχος είναι «να εμπνεύσει μια μελλοντική ειρηνευτική διαδικασία».

Επιδιώκει:

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι «κάθε φιλειρηνικό έθνος στον κόσμο ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής, διότι η σημασία της εκτείνεται πέρα από την Ουκρανία».

«Αφορά τον παγκόσμιο ρόλο κάθε έθνους, καθώς και τον πραγματικό σεβασμό του διεθνούς δικαίου και την ειρηνική συνύπαρξη σε όλο τον κόσμο. Αυτοί οι κοινοί κανόνες, που κατοχυρώνονται στον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ, προστατεύουν όλα τα έθνη από επιθέσεις και βία. Αποτελεί, επομένως, κοινή παγκόσμια ευθύνη μας να τους προστατεύσουμε με πραγματική δράση και όχι μόνο με λόγια. Αυτό είναι το αντικείμενο της πρώτης Συνόδου Κορυφής για την Ειρήνη στην Ελβετία».

As Swiss President Viola Amherd and I previously agreed, the first Peace Summit will take place on June 15-16 in Burgenstock, near Luzern, Switzerland.



Heads of state and government from all continents are invited and expected to attend.



The summit will serve as a platform to…