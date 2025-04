Ελβετία: Σε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση Τραμπ για τους δασμούς - Οι ΗΠΑ επιθυμούν λύση

Οι ΗΠΑ επιθυμούν μια λύση για τους δασμούς με την Ελβετία, δήλωσε την Παρασκευή (25/04) η Ελβετή πρόεδρος σε συνέντευξή της, μετά τη συνάντηση που είχε στην Ουάσινγκτον με τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

«Είμαστε ικανοποιημένοι από τις συνομιλίες που είχαμε», δήλωσε η πρόεδρος Κάριν Κέλερ-Σάτερ στο εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο SRF, προσθέτοντας, ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν διαπραγματεύσεις με μια ομάδα 15 χωρών, ανάμεσά τους και η Ελβετία. Εν συνεχεία είπε, ότι «Το επόμενο βήμα θα είναι μια δήλωση προθέσεων, ώστε να μπορέσουν στη συνέχεια να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις».

Η πρόεδρος δήλωσε στο SRF, ότι: «Οι αμερικανικές αρχές έχουν εκφράσει μια σαφή επιθυμία για την εξεύρεση λύσης με την Ελβετία».

Σημειώνεται, πως οι φόροι θα διατηρηθούν στο 10% κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ακόμη και αν επεκταθούν πέραν της 90ήμερης διακοπής των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε η πρόεδρος της Ελβετίας, Κάριν Κέλερ-Σάτερ, στην Ουάσινγκτον αργά την Πέμπτη (24/04), μετά τη συνάντησή της με τον Σκοτ Μπέσεντ.

«Δεν υπάρχει κανένα σταθερό χρονοδιάγραμμα. Αλλά αυτό που είναι σαφές είναι ότι η προθεσμία των 90 ημερών θα παραταθεί εάν είστε σε συνομιλίες», δήλωσε η Κέλερ-Σάτερ στους δημοσιογράφους.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι για να προλάβουν τις επιπτώσεις, οι μεγαλύτερες ελβετικές φαρμακευτικές εταιρείες - η Roche Holding AG και η Novartis AG - μεταφέρουν την παραγωγή στις ΗΠΑ, με δεσμεύσεις για επενδύσεις ύψους 50 δισ. δολαρίων και 23 δισ. δολαρίων εκεί, αντίστοιχα.

Ενώ ο φαρμακευτικός τομέας καθιστά την ελβετική οικονομία πιο ανθεκτική στις συναλλαγματικές διακυμάνσεις, το ισχυρό φράγκο εξακολουθεί να πλήττει. Το νόμισμα έχει ανατιμηθεί σχεδόν 10% έναντι του δολαρίου από την ορκωμοσία του Τραμπ.

Productive exchange with US Treasury Secretary @SecScottBessent in Washington: We discussed key economic issues and opportunities for enhanced collaboration between our two countries. @ParmelinG pic.twitter.com/exV4oxpJrw