Ελβετία - Ν. Γαλλία: Ο ουρανός καλύφθηκε από «πέπλο» άμμου από τη Σαχάρα

O ελβετικός ουρανός έχει καλυφθεί από μία τεράστια ποσότητα άμμου από τη Σαχάρα, από την Παρασκευή, μειώνοντας δραματικά την ορατότητα και δίνοντας μια κιτρινωπή απόχρωση στο φως της ημέρας, σε μεγάλο μέρος της χώρας.

«Η άφιξη #άμμου από τη #Σαχάρα οδηγεί σε πολύ σαφή μείωση της ηλιοφάνειας και της ορατότητας. Υπάρχει επίσης μια αύξηση στις συγκεντρώσεις λεπτών σωματιδίων», υπογραμμίζει η ελβετική μετεωρολογική υπηρεσία MétéoSuisse σε μήνυμα στο x.

Καθώς η άμμος συγκεντρώνεται κάτω από τα 3000 μέτρα, η ποιότητα του αέρα έχει επιδεινωθεί ιδιαίτερα, από τις όχθες της λίμνης της Γενεύης μέχρι την υπόλοιπη χώρα.

Το AirCHeck, η εφαρμογή που ξεκίνησε από τα καντόνια για την παροχή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο για την ποιότητα του αέρα στην Ελβετία, αναφέρει ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι υψηλή σε μια ακτίνα από τα νοτιοδυτικά προς τα βορειοανατολικά της χώρας.

Αυτή η σκόνη έφτασε περίπου τους 180.000 τόνους, σύμφωνα με τα μοντέλα υπολογισμού που χρησιμοποιήθηκαν, δήλωσε στο δημόσιο ραδιόφωνο ο μετεωρολόγος Ρομάν Μπρόλι της SRF Meteo.

Ήδη την Παρασκευή, ένας ισχυρός νότιος άνεμος είχε μεταφέρει άμμο από τη Σαχάρα από τη βόρεια Αφρική στην Ελβετία.

Στη γειτονική Γαλλία, οι τοπικές αρχές στα νοτιοανατολικά και νότια ανακοίνωσαν ότι το όριο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ξεπεράστηκε το Σάββατο, με την περιοχή Ερό να ζητά από τους κατοίκους να αποφεύγουν την έντονη σωματική προσπάθεια, ιδίως όσοι έχουν καρδιακά ή αναπνευστικά προβλήματα.

Η άμμος δίνει μια πορτοκαλί απόχρωση στο χιόνι και μπορεί να επηρεάσει τις διαδικασίες τήξης, ιδίως για τους παγετώνες, οι οποίοι συρρικνώνονται καθώς η μέση θερμοκρασία αυξάνεται, μειώνοντας την ικανότητα του πάγου να αντανακλά το ηλιακό φως.

Η κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί στη Γαλλία και την Ελβετία την Κυριακή.

Η Σαχάρα είναι η μεγαλύτερη πηγή ορυκτής σκόνης, απελευθερώνοντας από 60 έως 200 εκατομμύρια τόνους ετησίως και ενώ τα μεγαλύτερα σωματίδια πέφτουν γρήγορα στο έδαφος, τα μικρότερα μπορούν να μεταφερθούν χιλιάδες χιλιόμετρα και να φτάσουν σε όλη την Ευρώπη.

An exceptionally rare haze of Saharan dust cloaked Switzerland and southeastern France on Saturday, sparking health warnings as a yellow hue tinged the sky.https://t.co/10I5Cj6III