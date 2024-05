Πανεπιστήμιο Λωζάνης: Διαδηλωτές κατέλαβαν την είσοδο κτιρίου

Την είσοδο του κτιρίου Géopolis στο Πανεπιστήμιο της Λωζάνης (UNIL) κατέλαβαν περίπου 100 φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές την Πέμπτη (02/05), ζητώντας το ακαδημαϊκό μποϊκοτάζ των ισραηλινών θεσμών και την άμεση και μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Όπως μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Keystone-ATS, η ενέργεια αυτή «ακολουθεί το παράδειγμα των κινητοποιήσεων στα πανεπιστήμια του Καναδά, των ΗΠΑ ή ακόμη και της Γαλλίας», εξηγούν οι οργανωτές στην ανακοίνωσή τους.

Παλαιστινιακές σημαίες τοποθετήθηκαν ακόμη και στο πάτωμα, ενώ άλλες τις κρέμασαν από ψηλά. Η κατάληψη συνεχίζεται ειρηνικά, ανέφερε ένας δημοσιογράφος του πρακτορείου.

«Η δράση μας είναι αυθόρμητη, δεν έχει ούτε αρχηγό ούτε επικεφαλής. Οι άνθρωποι που κατέλαβαν το πανεπιστημιακό κτίριο αρνούνται να γίνουν συνεργοί της αποικιοκρατικής γενοκτονίας που διαπράττει το καθεστώς απαρτχάιντ του Ισραήλ. Καλούμε όλον τον κόσμο να ενωθεί μαζί μας και τα μέλη άλλων πανεπιστημίων και ανωτάτων σχολών να κινητοποιηθούν επίσης», γράφουν οι συμμετέχοντες στην ανακοίνωσή τους.

Ο πρύτανης του UNIL Φρέντερικ Χέρμαν πήγε επί τόπου για να συζητήσει με τους διαδηλωτές, πρόσθεσε το πρακτορείο.

Νωρίτερα, σε «πεδίο μάχης» ανάμεσα στους διαδηλωτές - καταληψίες και τις αστυνομικές δυνάμεις που επενέβησαν για να τους απομακρύνουν, μετατράπηκε σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, η πανεπιστημιούπολη του UCLA στην Καλιφόρνια, ενώ έκρυθμη παραμένει η κατάσταση σε πολλά πανεπιστήμια των ΗΠΑ.

Διαδηλωτές, ορισμένοι εφοδιασμένοι με αυτοσχέδιες ασπίδες και ομπρέλες, προσπάθησαν να εμποδίσουν τους αστυνομικούς και φώναζαν συνθήματα, ενώ έστρεφαν τους φακούς τους στα μάτια τους. Αλλά εκείνοι αντεπιτέθηκαν με βομβίδες κρότου-λάμψης και δακρυγόνα και συνέλαβαν δεκάδες διαδηλωτές.

Επίσης, διαδηλωτές προσπάθησαν να στήσουν ένα αυτοσχέδιο οδόφραγμα γύρω από καταυλισμό. Παράλληλα, διαδηλωτές και αντιδιαδηλωτές συγκρούστηκαν στη συνέχεια με ξύλα και λοστούς ενώ εκτοξεύθηκαν βόμβες μολότοφ.

Σύμφωνα με το Associated Press, οι αστυνομικοί φορούσαν ασπίδες προσώπου και προστατευτικά γιλέκα και στάθηκαν με τα γκλομπ τους να προεξέχουν για να τους χωρίσουν από τους διαδηλωτές, οι οποίοι φορούσαν κράνη και μάσκες αερίων.

Όπως μετέδωσε το CNN, μετά από τρεις ώρες σφοδρής αντιπαράθεσης ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικούς, οι τελευταίοι ανέλαβαν τον έλεγχο του καταυλισμού στο UCLA και εκκένωσαν το χώρο από τους καταληψίες, πολλοί εκ των οποίων οδηγήθηκαν στις αστυνομικές κλούβες.

This looks like a scene out of a third world country.



It’s just pro-t*rr*rist students rioting at UCLA… pic.twitter.com/AeWWoEhkis — Libs of TikTok (@libsoftiktok) May 2, 2024

Σήμερα πριν από την αυγή, οι δυνάμεις της τάξης, με εξάρτυση κατά των διαδηλώσεων, έλαβαν θέση απέναντι από τους φοιτητές που έφεραν ομπρέλες ή λευκά κράνη σχηματίζοντας ανθρώπινη αλυσίδα, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείο στο σημείο.

Στη συνέχεια οι διαδηλωτές προσήχθησαν ένας προς έναν και τους πέρασαν χειροπέδες. Την ίδια στιγμή, οι αστυνομικοί διέλυσαν μεθοδικά τις ξύλινες παλέτες και τις πλάκες κοντραπλακέ ενός οδοφράγματος γύρω από τον καταυλισμό και έλυσαν τα αντίσκηνα.

Νωρίτερα, αστυνομικοί με τακτικό εξοπλισμό άρχισαν να εισέρχονται στην πανεπιστημιούπολη του UCLA δίπλα σε ένα συγκρότημα σκηνών που είχαν καταληφθεί από πλήθος διαδηλωτών, όπως έδειξαν ζωντανά πλάνα από το σημείο.

Ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός KABC-TV εκτίμησε ότι 300 έως 500 άτομα είχαν ταμπουρωθεί μέσα στον καταυλισμό, ενώ περίπου 2.000 ακόμη είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα οδοφράγματα σε ένδειξη συμπαράστασης.

Η αστυνομία παρέμεινε επί ώρες γύρω από τις σκηνές, προτού τελικά αρχίσει να εισβάλλει γύρω στη 1:15 μ.μ. (ώρα Ελλάδος) για να συλλάβει τους καταληψίες που αρνούνταν να φύγουν.

UCLA BREAKING 🚨 : CHP RIOT POLICE HAVE BROKEN THROUGH, POLICE HAVE BREACHED THE ENCAMPMENT. PEOPLE BEING DETAINED. pic.twitter.com/uxcAOReRp5 — Anthony Cabassa (@AnthonyCabassa_) May 2, 2024

BREAKING UCLA 🚨 : CHP Riot Police have made their way through protestors blockade, headed straight to encampment, clearing all debris along the way. Protestors warning encampment folk. pic.twitter.com/tFOAFEsbxc — Anthony Cabassa (@AnthonyCabassa_) May 2, 2024

Πριν από την επέμβαση, η αστυνομία προέτρεψε τους διαδηλωτές με επανειλημμένες ανακοινώσεις από μεγάφωνα να εκκενώσουν το σημείο, την πλατεία μεταξύ του εμβληματικού αμφιθεάτρου Royce Hall και της κύριας βιβλιοθήκης.

Όπως μετέδωσε το Reuters, αστυνομικοί είχαν συγκεντρωθεί γύρω από τα αντίσκηνα ώρες νωρίτερα και μετά την προειδοποίηση προς τους διαδηλωτές άρχισαν τις πρώτες πρωινές ώρες να μπαίνουν στην κατασκήνωση και να συλλαμβάνουν όσους αρνούνταν να απομακρυνθούν. Της εφόδου ηγήθηκε σώμα μελών της Τροχαίας της Καλιφόρνια με ασπίδες και γκλομπ.

Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, ακούστηκαν δεκάδες εκρήξεις από εκρηκτικά κρότου λάμψης ή χειροβομβίδες αναισθητοποίησης που έριξε η αστυνομία.

🇺🇸 | AHORA



Oficiales en UCLA están procesando a los manifestantes detenidos, trasladándolos en autobuses después de despejar un campamento. pic.twitter.com/O9BpZMlKVj — UHN PLUS (@UHN_Plus) May 2, 2024

Οι διαδηλωτές, ορισμένοι εκ των οποίων κρατούσαν αυτοσχέδιες ασπίδες και ομπρέλες, προσπάθησαν να εμποδίσουν την προέλαση των αστυνομικών, φωνάζοντας «σπρώξτε τους πίσω» και αναβόσβηναν φωτεινά φώτα στα μάτια των αστυνομικών.

Σε άλλη πλευρά του καταυλισμοί οι διαδηλωτές εγκατέλειψαν γρήγορα και τους είδαν να απομακρύνονται με τα χέρια πάνω από το κεφάλι τους υπό αστυνομική συνοδεία.

Cops are shooting students at UCLA with less lethal munitions. They'd rather shoot kids than stop this genocide.pic.twitter.com/4RafQgTGZP — Alejandra Caraballo (@Esqueer_) May 2, 2024

Το UCLA είχε ακυρώσει τα μαθήματα μετά από μια βίαιη σύγκρουση μεταξύ ομάδων διαδηλωτών - φιλοπαλαιστινίων και φιλοισραηλινών - το βράδυ της Τρίτης. Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε για δύο ή τρεις ώρες μέχρι νωρίς το πρωί της Τετάρτης πριν η αστυνομία αποκαταστήσει την τάξη.

Εκπρόσωπος του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ επέκρινε αργότερα ως «απαράδεκτη» την «περιορισμένη και καθυστερημένη αντίδραση των δυνάμεων επιβολής του νόμου στην πανεπιστημιούπολη».

Αξιωματούχοι του UCLA δήλωσαν ότι η πανεπιστημιούπολη, στην οποία φοιτούν σχεδόν 52.000 φοιτητές, συμπεριλαμβανομένων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών υποτρόφων, θα παραμείνει κλειστή, με περιορισμένες λειτουργίες την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Στο πανεπιστήμιο του Τέξας στο Ντάλας, η αστυνομία επενέβη την Τετάρτη προκειμένου να εκκενώσει έναν καταυλισμό διαδηλωτών και, σύμφωνα με το ίδρυμα αυτό, προσήγαγε τουλάχιστον 17 άτομα για «εγκληματική εισβολή».

Οι δυνάμεις της τάξης είχαν προσαγάγει την ίδια ημέρα πολλά άτομα στο Πανεπιστήμιο Φόρνταμ της Νέας Υόρκης και διέλυσαν έναν καταυλισμό που είχε στηθεί το πρωί στην πανεπιστημιούπολη, ανέφεραν αξιωματούχοι.

Την Τετάρτη επίσης, περίπου 300 άτομα προσήχθησαν στη Νέα Υόρκη σε δύο πανεπιστημιακά κτίρια, σύμφωνα με την αστυνομία.

Τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, οι αστυνομικοί είχαν απομακρύνει διά της βίας διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων που είχαν οχυρωθεί σε ένα κτήριο του περίφημου Πανεπιστημίου Κολούμπια στο Μανχάταν, επίκεντρο των φοιτητικών κινητοποιήσεων υποστήριξης στους Παλαιστινίους της Γάζας.

Οι δυνάμεις της τάξης «συνέλαβαν ανθρώπους στην τύχη (...) πολλοί φοιτητές τραυματίστηκαν ώστε χρειάστηκε να διακομιστούν στο νοσοκομείο», ανέφερε ένας συνασπισμός φοιτητικών ομάδων του Κολούμπια που υποστηρίζουν τους Παλαιστινίου σε ανάρτηση στο Instagram.

«Λυπάμαι που φθάσαμε εδώ», δήλωσε την Τετάρτη η πρόεδρος του πανεπιστημίου Μινούς Σαφάκ.

Οι διαδηλωτές αγωνίζονται για «έναν σημαντικό σκοπό» αλλά οι πρόσφατες «πράξεις καταστροφής» στις οποίες επιδόθηκαν «φοιτητές και εξωσχολικοί» οδήγησαν στην καταφυγή στις δυνάμεις της τάξης, εξήγησε, καταγγέλλοντας «τα αντισημιτικά λόγια» που ακούστηκαν στη διάρκεια αυτών των συγκεντρώσεων.

Άλλοι καταυλισμοί διαλύθηκαν επίσης την Τετάρτη στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα στην Τουσκόν και στο Πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν-Μάντισον στις νοτιοδυτικές και βόρειες ΗΠΑ, αντίστοιχα, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Αντίθετα, με άλλα πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο Μπράουν στην Πολιτεία Ρόουντ Άιλαντ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τους διαδηλωτές. Αυτή προβλέπει τη διάλυση του καταυλισμού τους με αντάλλαγμα μια ψηφοφορία στο πανεπιστήμιο τον Οκτώβριο για μια ενδεχόμενη αποεπένδυση εταιριών στη Μέση Ανατολή.

Ο Λευκός Οίκος καταδίκασε την Τετάρτη ένα «μικρό ποσοστό φοιτητών που προκάλεσε την αναταραχή».

Στη διάρκεια μιας συνάντησης την Τετάρτη στο Ουισκόνσιν, ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε πως η «Νέα Υόρκη ήταν μια πολιτεία υπό πολιορκία την προηγούμενη νύχτα». Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν «πρέπει να δώσει εξηγήσεις», υποστήριξε.

Μπάιντεν για κινητοποιήσεις στα πανεπιστήμια: Ναι στο δικαίωμα στη διαμαρτυρία, όχι στο χάος

Τον σεβασμό στην ελευθερία του λόγου και το Κράτος Δικαίου, προέβαλε ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπαίντεν, αναφορικά με τις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας στα πανεπιστήμια για τον πόλεμο στη Γάζα.

«Η ελευθερία του λόγου και το Κράτος Δικαίου θα πρέπει να γίνονται σεβαστά στις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας στα πανεπιστήμια για τον πόλεμο στη Γάζα», δήλωσε ο Μπάιντεν.

«Δεν είμαστε ένα αυταρχικό κράτος που φιμώνει τους ανθρώπους και καταστέλλει τη διαφωνία. Αλλά δεν είμαστε ούτε μια άναρχη χώρα. Είμαστε μια κοινωνία των πολιτών. Και πρέπει να επικρατήσει η τάξη», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, ο Μπάιντεν είπε ότι οι διαδηλώσεις στις πανεπιστημιουπόλεις δεν τον ανάγκασαν να επανεξετάσει την πολιτική του στο Μεσανατολικό.

Οι Αμερικανοί πολίτες έχουν το δικαίωμα να ακουστούν, αλλά πρέπει να τηρείται ο νόμος, επέμεινε. Η καταστροφή περιουσιών, η απειλή σε βάρος άλλων ανθρώπων δεν είναι μια ειρηνική διαμαρτυρία, συνέχισε, τονίζοντας ότι υπάρχει το δικαίωμα στη διαμαρτυρία, όχι όμως και το δικαίωμα να προκαλεί κανείς χάος.

Ο Μπάιντεν υπογράμμισε επίσης, ότι ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση ούτε στα πανεπιστήμια, ούτε στην Αμερική.

Όταν ρωτήθηκε αν θα πρέπει να παρέμβει η Εθνοφρουρά για να καταστείλει τις διαδηλώσεις, απάντησε αρνητικά.