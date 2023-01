El Pais: Έτοιμη να στείλει άρματα στην Ουκρανία και η Ισπανία

Στην Ισπανία, η El País αναφέρει ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να δεσμευτεί να στείλει τανκς στην Ουκρανία.

«Η Ισπανία θα συμμετέχει στην παράδοση αρμάτων μάχης Leopard στο Κίεβο μόλις η Γερμανία, μετά από μήνες αντίστασης κατά την παράδοσή τους, συμφωνήσει να προμηθεύσει το ισχυρό άρμα μάχης γερμανικής κατασκευής στον ουκρανικό στρατό.

Η ισπανική κυβέρνηση είχε βάλει προϋποθέσεις για τη συμμετοχή της στην επιχείρηση για παροχή στην Ουκρανία ενός συστήματος ικανού να εξουδετερώσει τη δύναμη πυρός των σύγχρονων ρωσικών αρμάτων μάχης, την ύπαρξη συμφωνίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο» αναφέρει η ισπανική εφημερίδα.

