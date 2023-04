Εκτροχιασμός τρένων στην Ελβετία με τουλάχιστον 12 τραυματίες (pics)

Δύο αμαξοστοιχίες του περιφερειακού σιδηροδρομικού δικτύου της Ελβετίας εκτροχιάστηκαν σήμερα, σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων η μία από την άλλη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 12 επιβάτες, ένας εκ των οποίων νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ανακοίνωσε η αστυνομία του καντονιού της Βέρνης.

Το πρώτο τρένο εκτροχιάστηκε γύρω στις 17:30 (ώρα Ελλάδας) μεταξύ του Λίσερτς και του Μπιέλ και το δεύτερο 20 λεπτά αργότερα στα περίχωρα του Μπίρεν τσουμ Χοφ.

«Υπάρχουν πολλοί τραυματίες» είπε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Φλουρίνα Σενκ.

Μέχρι στιγμής οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει πόσοι ήταν οι επιβάτες των δύο τρένων.

Στο Μπίρεν τσουμ Χοφ, που απέχει 20 χιλιόμετρα από τη Βέρνη, τραυματίστηκαν εννέα ενήλικες και τρία παιδιά, σύμφωνα με τη Μαγκνταλένα Ραστ, την εκπρόσωπο της τοπικής αστυνομίας.

Οι αρχές δεν είναι σε θέση να εξηγήσουν τα αίτια των διαδοχικών εκτροχιασμών. Σύμφωνα με τη σιδηροδρομική εταιρεία RBS, οι θυελλώδεις άνεμοι που σαρώνουν σήμερα την Ελβετία ευθύνονται πιθανότατα για το δεύτερο ατύχημα.

Ένα χαμηλό βαρομετρικό στη νότια Αγγλία έχει προκαλέσει ισχυρούς ανέμους σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, σύμφωνα με την ελβετική μετεωρολογική υπηρεσία MétéoSuisse. Οι ριπές ανέμου συνοδεύονται συχνά από καταιγίδες. Οι μετεωρολόγοι προειδοποίησαν το πρωί ότι η ταχύτητα των ανέμων μπορεί να φτάσει τα 80-110 χιλιόμετρα στα πεδινά και τα 100-140 χιλιόμετρα στα ορεινά.

Στον πρώτο εκτροχιασμό, τα τελευταία βαγόνια του τρένου «έγειραν προς τα δεξιά», είπε η Σενκ.

Την στιγμή του εκτροχιασμού στο Μπίρεν τσουμ Χοφ, ένας μετεωρολογικός σταθμός που βρίσκεται στη γειτονική πόλη Κόπιγκεν κατέγραψε μια ριπή ανέμου ταχύτητας 136 χλμ./ώρα, σύμφωνα με το Meteonews.

Η Ελβετία φημίζεται για το πυκνό σιδηροδρομικό δίκτυό της και πολλοί είναι αυτοί που επιλέγουν να ταξιδέψουν με τρένο για να θαυμάσουν το τοπίο στις Άλπεις ή για να βρεθούν μέσα σε μοναδικές αμαξοστοιχίες που ανεβαίνουν στις πλαγιές των βουνών. Τα σιδηροδρομικά ατυχήματα δεν είναι κάτι το άγνωστο, όμως συνήθως δεν προκαλούν πολλά θύματα.

Το 2021 σκοτώθηκαν συνολικά οκτώ άνθρωποι και άλλοι 47 τραυματίστηκαν σε διάφορα δυστυχήματα με τρένα, σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας. Και, μολονότι έχει αυξηθεί η χρήση του μέσου αυτού, ο αριθμός των θυμάτων σε σιδηροδρομικά ατυχήματα μειώνεται σταθερά τις τελευταίες δεκαετίες.

