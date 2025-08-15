Έκρηξη στο Μανχάταν: Πυκνός μαύρος καπνός στον ουρανό - Άγνωστη η αιτία της έκρηξης

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Παρασκευής στο κέντρο του Μανχάταν, προκαλώντας αναστάτωση στη Νέα Υόρκη. Από το σημείο υψώθηκε στον ουρανό ένα πυκνό και σκοτεινό νέφος καπνού.

Λίγα λεπτά μετά το συμβάν, φωτογραφίες και βίντεο τραβηγμένα από αυτόπτες μάρτυρες κατέκλυσαν τα κοινωνικά δίκτυα. Στα πλάνα διακρίνονται κάτοικοι και περαστικοί να τρέχουν για να απομακρυνθούν, ενώ η αιτία της έκρηξης παραμένει μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστη.

🚨BREAKING: Explosion rocks New York City’s Upper East Side, Firefighters and first responders responding.

pic.twitter.com/4DbuihLYfs — Jack (@jackunheard) August 15, 2025

Η έκρηξη αναφέρθηκε γύρω στις 10:00 το πρωί, τοπική ώρα, συνοδευόμενη από μεγάλη πυρκαγιά κοντά στην οδό 305 East 95th Street, σε μικρή απόσταση από το Central Park. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει τι την προκάλεσε.

🛑 BREAKING: Explosion rocks New York City’s Upper East Side 💥 — 100 firefighters & first responders on scene. Cause still unknown. 🚒❓ pic.twitter.com/pQLHpOJ7GA — Jabline (@Jabline_) August 15, 2025

Στο σημείο επιχειρούν περισσότεροι από 100 πυροσβέστες και μέλη υπηρεσιών άμεσης επέμβασης. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης (FDNY) χαρακτήρισε την επιχείρηση «φωτιά 3ου βαθμού», γεγονός που υποδηλώνει σοβαρό περιστατικό και ανάγκη κινητοποίησης πολλών μονάδων. Παρότι η ακριβής αιτία δεν έχει προσδιοριστεί, μάρτυρες αναφέρουν πως άκουσαν έναν «δυνατό κρότο» πριν ξεσπάσει η φωτιά.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το μαύρο καπνό να απλώνεται πάνω από το Μανχάταν, την ώρα που κάτοικοι εγκαταλείπουν την περιοχή. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε κοντινή απόσταση από τον σταθμό της 96ης οδού της γραμμής Q του μετρό, κάτι που δυσχέρανε την πρόσβαση των αρχών λόγω της αυξημένης κίνησης. Το περιστατικό βρίσκεται υπό έλεγχο, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια.