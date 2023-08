Έκρηξη στη Δομινικανή Δημοκρατία: 28 νεκροί (vid)

Ο απολογισμός των θυμάτων της έκρηξης της 14ης Αυγούστου στη Σαν Κριστόμπαλ, στο νότιο τμήμα της Δομινικανής Δημοκρατίας, λιγότερα από τριάντα χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Σάντο Ντομίνγκο, έφθασε τους 28 νεκρούς, μετά τον θάνατο άνδρα ο οποίος νοσηλευόταν έκτοτε, ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές χθες Παρασκευή.

«Το υπουργείο Δημόσιας Υγείας ανακοινώνει τον θάνατο άνδρα που βρισκόταν σε μονάδα εντατικής θεραπείας με εγκαύματα τρίτου βαθμού», εξηγεί δελτίο Τύπου.

Σύμφωνα με τον υποδιευθυντή κέντρου επειγουσών χειρουργικών επεμβάσεων, τον Χουλιάν Γκαρσία, οι έρευνες συνεχίζουν να βρίσκονται σε εξέλιξη στον τόπο της καταστροφής: «Όσο δεν έχουν απομακρυνθεί όλα τα συντρίμμια, δεν θα σταματήσουν οι έρευνες» για να βρεθούν αγνοούμενοι, τόνισε.

Η ισχυρή έκρηξη έπληξε εμπορικό τομέα της Σαν Κριστόμπαλ, πρωτεύουσας της ομώνυμης επαρχίας, τη Δευτέρα περί τις 15:10 [σ.σ. τοπική ώρα· περί τις 22:10 ώρα Ελλάδας]. Τα αίτια της καταστροφής, που ακολουθήθηκε από εκτεταμένη πυρκαγιά, παραμένουν ακόμη άγνωστα και οι αρχές λένε απλά πως διενεργούν έρευνα.

Η Σαν Κριστόμπαλ, με περίπου 700.000 κατοίκους, είναι η τέταρτη πολυπληθέστερη επαρχία της Δομινικανής Δημοκρατίας, που μοιράζεται με την Αϊτή το νησί Εσπανιόλα της Καραϊβικής.

Death Toll Rises to 12 in #DominicanRepublic #explosion Dozens Injured and Missing.#DominicanRepublic #SanCristobal #RepublicaDominicana pic.twitter.com/DmOA20MOCl