Έκρηξη σε υπόγειο ορυχείο στην Αυστραλία - Δύο νεκροί

Δύο άτομα σκοτώθηκαν έπειτα από έκρηξη σε υπόγειο ορυχείο στην άκρη της δυτικής περιοχής της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η αστυνομία της Αυστραλίας.
Two people have died in an explosion this morning at an underground mine in the state’s Far West.— NSW Police Force (@nswpolice) October 27, 2025
MORE INFORMATION ➡️https://t.co/IeB1SCVYak
Σύμφωνα με το Reuters, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν σε ένα ορυχείο περίπου 450 χλμ. (280 μίλια) ανατολικά της απομακρυσμένης πόλης Broken Hill νωρίς το πρωί της Τρίτης, αφού ενημερώθηκαν ότι δύο άτομα είχαν τραυματιστεί σοβαρά σε ένα εργατικό ατύχημα.
*** BREAKING ***— Ben Fordham Live (@BenFordhamLive) October 27, 2025
This is tragic.
2 workers have been killed in a mine explosion.
Listen to the details HERE.
🎧https://t.co/pxnZ3jEjWs🎧 pic.twitter.com/4EBE5Ryyy4