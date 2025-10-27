Έκρηξη σε υπόγειο ορυχείο στην Αυστραλία - Δύο νεκροί
Έκρηξη σε υπόγειο ορυχείο στην Αυστραλία - Δύο νεκροί

27/10/2025 • 22:44
Δύο άτομα σκοτώθηκαν έπειτα από έκρηξη σε υπόγειο ορυχείο στην άκρη της δυτικής περιοχής της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η αστυνομία της Αυστραλίας.

Σύμφωνα με το Reuters, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν σε ένα ορυχείο περίπου 450 χλμ. (280 μίλια) ανατολικά της απομακρυσμένης πόλης Broken Hill νωρίς το πρωί της Τρίτης, αφού ενημερώθηκαν ότι δύο άτομα είχαν τραυματιστεί σοβαρά σε ένα εργατικό ατύχημα.

 

 

