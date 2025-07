Ισχυρή έκρηξη σε βενζινάδικο στη Ρώμη - Αναφορές για 21 τραυματίες (pics&vids)

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι υπέστησαν τραυματισμούς, οι τρεις εκ των οποίων σοβαρά εγκαύματα, από έκρηξη σε βενζινάδικο λίγο μετά τις 8 το πρωί σε γειτονιά της Ρώμης, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, κανένας από τους τραυματίες δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ανάμεσά τους βρίσκονται διασώστες αλλά και περαστικοί.

Forte esplosione avvertita in tutta Roma e anche fuori la Capitale. Esplosione di un distributore GPL in Zona Giordani. Segnalati diversi feriti.

Η τεράστια έκρηξη σε πρατήριο βενζίνης, ντίζελ και υγραερίου ακούστηκε σε όλη την ιταλική πρωτεύουσα, αναφέρει το Reuters.

Σημειώνεται ότι η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 118 έφτασε στο σημείο με δύο ιατρικά αυτοκίνητα και τρία ασθενοφόρα. Οι πυροσβέστες προσπαθούν ακόμη να σβήσουν την πυρκαγιά.

Η έκρηξη προκάλεσε ζημιές σε ορισμένα γειτονικά κτίρια, ενώ οι φλόγες έφτασαν σε μια δικαστική αποθήκη που βρίσκεται πίσω από το πρατήριο καυσίμων. Τραυματίστηκαν επίσης ορισμένοι περαστικοί.

Η τοπική ιστοσελίδα ειδήσεων Roma Today δημοσίευσε φωτογραφία που δείχνει τεράστιο σύννεφο καπνού και φωτιάς πάνω από το βενζινάδικο.

ALLUCINANTE L'ESPLOSIONE A ROMA CENTOCELLE SENTITA IN ZONA PRATI, MI SONO TREMATE TUTTE LE FINESTRE IN UFFICIO E LA FOTOCOPIATRICE SI MUOVEVA COME SE CI FOSSE IL TERREMOTO