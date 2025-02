Τελ Αβίβ: Τρεις βόμβες εξερράγησαν σε λεωφορεία - Οι αρχές το θεωρούν τρομοκρατικό χτύπημα (vid)

Εκρήξεις σημειώθηκαν σε λεωφορεία στο Τελ Αβίβ. Οι εκρήξεις σε πολλά λεωφορεία στο κεντρικό Ισραήλ είναι «ύποπτες για τρομοκρατική επίθεση» αναφέρει η αστυνομία.

#BREAKING There was also a third explosion in Bat Yam. https://t.co/fIczGk7jkn pic.twitter.com/c9zJXDRdyz