Εκλογές στην Τουρκία: Έκλεισαν οι κάλπες με μεγάλη συμμετοχή

Έκλεισαν οι κάλπες στην Τουρκία στις 17:00 το απόγευμα, με τη συμμετοχή των ψηφοφόρων να είναι και πάλι μεγάλη, όπως είχε γίνει άλλωστε και στις εκλογές της 14ης Μαΐου.

Ήδη έχει αρχίσει η καταμέτρηση με τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα να δίνονται στη δημοσιότητα μετά τις 20:00, εκτός και αν η τουρκική κεντρική εκλογική επιτροπή (YSK) ανακοινώσει κάτι διαφορετικό. Στον πρώτο γύρο, είχε δώσει το «πράσινο φως» για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, μισή ώρα μετά το κλείσιμο της κάλπης.

Türkiye: Polls for the presidential election have closed.



No results can be published before 8 PM CEST unless permitted by the central electoral commission, YSK.



In the first round two weeks ago, YSK granted permission to publish first results at 5.30 PM CEST. #Seçim2023