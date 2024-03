Εκλογές στη Ρωσία: Πολίτες συρρέουν στον τάφο του Ναβάλνι να «ρίξουν την ψήφο τους»

Στον τάφο του Αλεξέι Ναβάλνι συνέρρευσαν την Κυριακή (17/3), στη Μόσχα, δεκάδες Ρώσοι προκειμένου να ρίξουν συμβολικά την ψήφο τους υπέρ του πολιτικού της αντιπολίτευσης κατά την τελευταία ημέρα των ρωσικών προεδρικών εκλογών, σύμφωνα με τηλεοπτικές εικόνες, αναφέρουν τα Reuters και Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Στο μεταξύ, οι αρχές στη Ρωσία έχουν προβεί σε δεκάδες συλλήψεις ατόμων που διαδήλωναν κατά των προεδρικών εκλογών στο πλαίσιο της δράσης «Μεσημέρι κατά του Πούτιν».

Noon against Putin: our readers have sent in photos of Russians participating in the anti-Putin campaign in St. Petersburg and Moscow. More info here: https://t.co/wlZXQUpydK pic.twitter.com/v11FtqDnDK

Υπενθυμίζεται ότι ο Ναβάλνι, ο πιο σφοδρός εγχώριος επικριτής του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, πέθανε τον περασμένο μήνα σε φυλακή στην Αρκτική. Οι συνεργάτες του κατηγορούν τον Πούτιν ότι τον δολοφόνησε, κάτι που το Κρεμλίνο αρνείται. Ο Σεργκέι Ναρίσκιν, ο επικεφαλής της ρωσικής υπηρεσίας εξωτερικής κατασκοπείας SVR, είπε πως ο Ναβάλνι πέθανε από φυσικά αίτια.

Ο Ναβάλνι τάφηκε στο κοιμητήριο Μπορίσοφσκογιε στη νότια Μόσχα την 1η Μαρτίου, δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη των προεδρικών εκλογών από τις οποίες αναμένεται να αναδειχθεί εκ νέου νικητής ο Πούτιν για μία ακόμη εξαετία.

Σήμερα, εικόνες βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τη Novaya Gazeta Europe και άλλα μέσα ενημέρωσης, δείχνουν δεκάδες υποστηρικτές του Ναβάλνι στον τάφο του πάνω στον οποίο τοποθέτησαν διάφορα ως φόρο τιμής.

Noon against Putin in Stockholm



The Noon Against Putin campaign is a way of showing Russian citizens’ opposition to the regime in the absence of any real alternative candidates by arriving to vote at noon local time on Sunday 17 March.



📷, 📹: a Novaya Europe reader pic.twitter.com/f4y87I0ZWh