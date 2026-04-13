Εκλογές Ουγγαρία: Οι τρεις λόγοι που η στήριξη Τραμπ δεν βοήθησε τον Όρμπαν

Η εκλογική κατάρρευση του Βίκτορ Όρμπαν μετά από 16 χρόνια κυριαρχίας σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για την Ουγγαρία, προσφέροντας παράλληλα ένα σκληρό μάθημα για τα όρια του λαϊκισμού.

Παρά την ολοκληρωτική επικράτηση του κόμματος Fidesz στους κρατικούς μηχανισμούς, ο Πέτερ Μαγιάρ κατάφερε μια ιστορική ανατροπή, την οποία πολλοί στη Βουδαπέστη παρομοιάζουν με την πτώση του κομμουνισμού, αναφέρει το CNN.

Το παράδοξο της «διεθνούς του εθνικισμού»

Η ήττα του Όρμπαν αναδεικνύει μια θεμελιώδη αντίφαση: την αποτυχία διεθνοποίησης του εθνικισμού. Ενώ ο Όρμπαν έχτισε την πολιτική του ταυτότητα ως υπερασπιστής της εθνικής κυριαρχίας έναντι των «ξένων επεμβάσεων» της Ε.Ε., κατέληξε στην τελική ευθεία να εξαρτάται απόλυτα από την εξωτερική στήριξη.

Η παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ και του Αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς όχι μόνο δεν απέδωσε, αλλά λειτούργησε εις βάρος του.

Η στήριξη από τις ΗΠΑ απέτυχε για τρεις βασικούς λόγους:

Η αντίφαση του μηνύματος: Είναι πολιτικά οξύμωρο να ζητάς από τους πολίτες να ψηφίσουν έναν «εθνικιστή» ηγέτη επειδή τους το υπέδειξε μια ξένη υπερδύναμη.

Όπως σημείωσε ο αναλυτής Ιβάν Κράστεφ, ο Όρμπαν «έχασε σαν παγκοσμιοποιητής», χρησιμοποιώντας τα ίδια διεθνή δίκτυα που άλλοτε κατήγγειλε.

Η κόπωση από τους «φανταστικούς εχθρούς»: Η ρητορική του Τραμπ και του Όρμπαν περί «πολιτισμικού πολέμου» και οι επιθέσεις κατά της Ουκρανίας ηχούσαν πλέον κενές.

Οι Ούγγροι ψηφοφόροι, αντιμέτωποι με μια παραπαίουσα οικονομία και ένα διαλυμένο σύστημα υγείας, δεν πείστηκαν από τις προειδοποιήσεις για «κινδύνους» από το Κίεβο ή τις Βρυξέλλες.

Εγχώρια λύση vs εξωτερική επικύρωση: Ο Πέτερ Μαγιάρ, πρώην στέλεχος του Fidesz, πρόσφερε μια εσωτερική εναλλακτική που η στήριξη του Τραμπ δεν μπορούσε να αναχαιτίσει.

Η προσπάθεια του Όρμπαν να εμφανιστεί ως η «ασφαλής επιλογή» μέσω των διασυνδέσεών του στην Ουάσιγκτον κατέρρευσε μπροστά στην επιθυμία των πολιτών για πραγματική διακυβέρνηση.

Το μάθημα της Ουγγαρίας

Η πτώση του Όρμπαν αποδεικνύει ότι ο λαϊκισμός, όταν ξεμείνει από εχθρούς και αποτελέσματα στην καθημερινότητα, δεν μπορεί να διασωθεί από ξένους συμμάχους, όσο ισχυροί κι αν είναι. Η στήριξη του Τραμπ ίσως κολάκεψε το σκληρό πυρήνα του Fidesz, αλλά απέτυχε να απαντήσει στα υπαρξιακά προβλήματα της Ουγγαρίας, επιβεβαιώνοντας ότι η κάλπη κρίνεται τελικά στο εσωτερικό και όχι στις αναρτήσεις του Truth Social.