Πόλεμος στην Ουκρανία

Η γέφυρα της Κριμαίας, μια βασική γραμμή ανεφοδιασμού των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, υπέστη ζημιές σε μια «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» που προκάλεσε τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό ενός παιδιού, δήλωσαν Ρώσοι αξιωματούχοι τη Δευτέρα, ενώ τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εκρήξεις στη γέφυρα.

The Crimea Bridge, a key supply line for Russian troops in Ukraine, was damaged in an ‘emergency’ situation which killed two people and injured a child, Russian officials said, while Ukrainian media reported blasts on the bridge https://t.co/MA3AKAVC4L pic.twitter.com/bnDUa5ZIDq — Reuters (@Reuters) July 17, 2023

Συγκεκριμένα, νεκροί φέρονται να είναι οι γονείς κοριτσιού το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται στην εντατική, καθώς ταξίδευαν με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο πάνω στη γέφυρα της Κριμαίας τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο Βιατσέσλαβ Γκλάντκοφ, ο κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας Μπιέλγκοροντ.

«Το κορίτσι έχει τραυματιστεί» αρκετά σοβαρά, σύμφωνα με την ανάρτηση του κ. Γκλάντκοφ, όμως «το σκληρότερο είναι πως οι γονείς του σκοτώθηκαν, και ο μπαμπάς και η μαμά».

Εξήγησε πως το αυτοκίνητο είχε πινακίδες της περιφέρειάς του και ότι προσπαθεί να επικοινωνήσει επειγόντως με συγγενείς της οικογένειας.

«Θέλω να εκφράσω τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια όλων μας, αν και αντιλαμβάνομαι πως δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να κατευνάσουν την οδύνη της απώλειας».

Οι θάνατοι των δυο γονιών και ο τραυματισμός του παιδιού επιβεβαιώθηκαν από το υπουργείο Υγείας της ρωσικής περιφέρειας Κρασνοντάρ (νότια).

Η κυκλοφορία διακόπηκε από τη χρήση της ρωσικής γέφυρας που συνδέει τη Ρωσία με την Κριμαία, την οποία κατέλαβε η Μόσχα το 2014, δήλωσαν Ρώσοι αξιωματούχοι. Βίντεο του Reuters δείχνει ότι επάνω στη γέφυρα δεν κινείται τίποτα.

Traffic is blocked on the #CrimeanBridge, everyone is being turned around. pic.twitter.com/NkaiUN6k7X — NEXTA (@nexta_tv) July 17, 2023

Ωστόσο, όπως μετέδωσε το TASS, η κίνηση στον σιδηρόδρομο μεταξύ Κριμαίας και Ρωσίας αποκαταστάθηκε κάποιες ώρες αργότερα και ένα τρένο έφυγε από την πόλη της Κριμαίας Κέρτς με κατεύθυνση τη Μόσχα.

Ο Σεργκέι Αξιόνοφ, ένας κυβερνήτης που έχει τοποθετηθεί από τη Ρωσία, δήλωσε ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης σημειώθηκε στον 145ο πυλώνα της γέφυρας που συνδέει τη χερσόνησο της Κριμαίας με τη ρωσική περιφέρεια του Κρασνοντάρ. Δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Το υπουργείο Μεταφορών της Ρωσίας δήλωσε ότι υπήρξαν ζημιές στον δρόμο της γέφυρας που βρίσκεται πιο κοντά στη χερσόνησο της Κριμαίας, αλλά δεν υπήρξαν ζημιές στους πυλώνες. Δεν ανέφερε τι προκάλεσε τις ζημιές.

❗️An explosion occured on the #Crimean bridge this night. There are dead.



Russian media claims that the bridge was attacked by drones with explosives. pic.twitter.com/ayiqLbugL5 — NEXTA (@nexta_tv) July 17, 2023

Το πρακτορείο ειδήσεων RBC-Ukraine μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στη γέφυρα.

Το κανάλι Grey Zone της Ρωσίας, ένα κανάλι Telegram που παρακολουθείται έντονα και συνδέεται με τη μισθοφορική ομάδα Wagner, ανέφερε ότι υπήρξαν δύο χτυπήματα στη γέφυρα στις 03:04 π.μ. (0004 GMT) και στις 03:20 π.μ..

Σύμφωνα με αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα η επίθεση έγινε με drones ενώ κάποιοι άλλοι κάνουν λόγο για πλήγμα με ρουκέτες.

Footage shows the moment that has now been confirmed as missiles slamming the Kerch Bridge in Crimea this morning. pic.twitter.com/r9IRepqyu3 — Matt Sullivan (@thegame200244) July 17, 2023

Κίεβο: Προβοκάτσια της Μόσχας;

Διγλωσσία επικρατεί στην ουκρανική πλευρά για τη νέα αυτή επίθεση. Το περιστατικό στη γέφυρα της Κριμαίας θα μπορούσε να είναι μια προβοκάτσια από την πλευρά της Μόσχας, δήλωσε τη Δευτέρα η Ναταλία Χουμένιουκ, εκπρόσωπος της νότιας στρατιωτικής διοίκησης της Ουκρανίας.

«Τέτοιες προβοκάτσιες, τις οποίες οι κατοχικές αρχές της Κριμαίας αναφέρουν αμέσως πολύ δυνατά, είναι ένας τυπικός τρόπος επίλυσης προβλημάτων από τις αρχές της Κριμαίας και της επιτιθέμενης χώρας», δήλωσε η Χουμένιουκ στον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα Rada.

Από την πλευρά του ωστόσο το δημόσιο ουκρανικό κανάλι Suspilne και η Ukrainska Pravda μεταδίδουν ότι πηγές που δεν κατονομάζουν δείχνουν την ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας και το ναυτικό ως αυτούς που ενορχήστρωσαν την επίθεση.

Η ρωσική διοίκηση του κοινοβουλίου της Κριμαίας πάντως ανακοίνωσε ότι πίσω από την επίθεση βρίσκεται η Ουκρανία ενώ η ρωσική αντιτρομοκρατική επιτροπή έκανε λόγο για τρομοκρατική επίθεση την οποία εξαπέλυσαν οι ειδικές δυνάμεις της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η επίθεση έγινε με μη επανδρωμένα σκάφη στην επιφάνεια της θάλασσας.

Το καμάρι του Πούτιν

Η οδική και σιδηροδρομική γέφυρα μήκους 19 χιλιομέτρων ήταν ένα από τα έργα υποδομής που καμάρωνε ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος διέσχισε τη γέφυρα με μια Mercedes το 2022 αφού επισκευάστηκε μετά από έκρηξη.

Η γέφυρα της Κριμαίας υπέστη ζημιές από έκρηξη τον περασμένο Οκτώβριο, σε μια επίθεση που το Κρεμλίνο δήλωσε ότι είχε ενορχηστρωθεί από τις ουκρανικές δυνάμεις ασφαλείας. Η Ουκρανία παραδέχτηκε μόνο έμμεσα την επίθεση μήνες αργότερα.

Η εταιρεία του συμμάχου του Πούτιν Αρκάντι Ρότενμπεργκ κατασκεύασε την τεράστια κατασκευή, η οποία είναι η μεγαλύτερη γέφυρα της Ευρώπης. Ο Πούτιν επαινούσε επί μακρόν το έργο, καυχιόταν κάποια στιγμή ότι οι Ρώσοι τσάροι και οι σοβιετικοί ηγέτες είχαν ονειρευτεί την κατασκευή του, αλλά δεν το έκαναν ποτέ.

Η χερσόνησος της Κριμαίας υπήρξε σημαντικός και αγαπημένος προορισμός διακοπών για τους Ρώσους, ειδικά αφότου η Μόσχα ξεκίνησε την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022 και τα ταξίδια προς τη Δύση έγιναν πιο δύσκολα για πολλούς Ρώσους.

Τις τελευταίες εβδομάδες, το μποτιλιάρισμα στην είσοδο της γέφυρας έφτανε σε καθημερινή βάση ουρές χιλιομέτρων, καθώς οι Ρώσοι πήγαιναν διακοπές.

Το πρωί της Δευτέρας το μποτιλιάρισμα κράτησε χιλιόμετρα πριν η αστυνομία κατευθύνει τα οχήματα μακριά από τη γέφυρα. Λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν αυτοκίνητα παρατεταγμένα στη γέφυρα και στην είσοδό της.

Η υποστηριζόμενη από τη Ρωσία διοίκηση της χερσονήσου της Κριμαίας κάλεσε τους κατοίκους να μην ταξιδεύουν μέσω της γέφυρας.

