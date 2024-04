Εκκενώνεται η μεγαλύτερη κατάληψη της Γαλλίας εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων

Η μεγαλύτερη κατάληψη στη Γαλλία, στα νότια προάστια του Παρισιού, βρίσκεται από την Τετάρτη το πρωί σε διαδικασία εκκένωσης, 100 ημέρες πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η κατάληψη φιλοξενούσε έως και 450 μετανάστες, οι περισσότεροι εκ των οποίων βρίσκονται νόμιμα στη χώρα, σύμφωνα με τις ενώσεις.

Η επιχείρηση, που αναμενόταν για αρκετές ημέρες, ώθησε πολλούς άστεγους που είχαν βρει καταφύγιο στις εγκαταστάσεις μιας εγκαταλελειμμένης επιχείρησης στην κοινότητα Βιτρί-συρ-Σεν να τις εγκαταλείψουν πριν από την άφιξη της αστυνομίας.

Περίπου 250 αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν για αυτή την επιχείρηση, σύμφωνα με τη νομαρχία του Βαλ-ντε-Μαρν.

Με βαλίτσες στα χέρια και την ανησυχία ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους, οι περίπου 300 άστεγοι που παρέμεναν εκεί έφυγαν από την περιοχή λίγο μετά τις 8:00 π.μ. τοπική ώρα. Μερικοί από αυτούς έμεναν σε αυτές τις εγκαταστάσεις εδώ και αρκετούς μήνες, μη μπορώντας να βρουν ιδιωτικό κατάλυμα ή περιμένοντας να στεγαστούν μέσω της κοινωνικής πρόνοιας.

Σύμφωνα με την ένωση Ενωμένοι Μετανάστες, η οποία τους παρέχει τακτικά βοήθεια, το 80% από αυτούς βρίσκονται νόμιμα στη Γαλλία.

