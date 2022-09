Εγκαταλείπουν τη Ρωσία και με ποδήλατα

Ουρές σχηματίζονται στα συνοριακά περάσματα από τότε που ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε μερική επιστράτευση την Τετάρτη, στο πλαίσιο της οποίας 300.000 άνθρωποι θα κληθούν να πολεμήσουν.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι οι αναφορές για φυγάδες ανδρών σε ηλικία μάχης είναι υπερβολικές.

Όμως, στα σύνορα με τη Γεωργία, έχουν σχηματιστεί ουρές οχημάτων πολλών χιλιομέτρων, ενώ η Φινλανδία ανακοίνωσε ότι διπλάσιοι Ρώσοι πολίτες πέρασαν τα σύνορά της την Πέμπτη, σε σχέση με μια εβδομάδα νωρίτερα.

This is what is happening now on the border between #Russia and #Georgia . Video: Ekho Kavkaza pic.twitter.com/3eFznx3dvf

Κάποιοι περνούν τα σύνορα ακόμα και με ποδήλατα για να παρακάμψουν τις ουρές των αυτοκινήτων και να αποφύγουν την απαγόρευση της διέλευσης με τα πόδια.

Η Γεωργία είναι από τις λίγες γειτονικές χώρες όπου εισέρχονται οι Ρώσοι χωρίς να χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση για βίζα. Η Φινλανδία, τα σύνορα της οποίας με τη Ρωσία απλώνοντας σε μήκος 1.300 χιλιομέτρων, απαιτεί βίζα για την είσοδο Ρώσων πολιτών και ανέφερε επίσης νέα αύξηση της κίνησης στη διάρκεια της νύχτας.

Ξεπουλήθηκαν τα εισιτήρια

Για προορισμούς που είναι προσβάσιμοι αεροπορικώς - όπως η Κωνσταντινούπολη, το Βελιγράδι και το Ντουμπάι - οι τιμές των εισιτηρίων έχουν εκτιναχθεί στα ύψη αμέσως μετά την ανακοίνωση της πρόσκλησης του στρατού, με τις θέσεις στις πτήσεις για ορισμένους προορισμούς να έχουν εξαντληθεί ήδη.

Report:



Video published by Mash Media shows a RF An-12 aircraft and hundreds of mobilized reservists moving in



Reportedly video was from the Sokol airport in Magadan oblast, in #Russia's Far-East



The footage shows a pre-flight briefing for newly minted soldiers#Mobilization pic.twitter.com/lmYwsjfJJ2