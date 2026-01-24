Το Πεντάγωνο αναμένει έναν «περιορισμένο» ρόλο στην αποτροπή της Βόρειας Κορέας, με την Νότια Κορέα να αναλαμβάνει την κύρια ευθύνη για τη διαδικασία, σύμφωνα με έγγραφο που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, μια κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση των αμερικανικών δυνάμεων στην κορεατική χερσόνησο.

Η Νότια Κορέα φιλοξενεί περίπου 28.500 Αμερικανούς στρατιώτες για την άμυνά της κατά της στρατιωτικής απειλής της Βόρειας Κορέας και η Σεούλ έχει αυξήσει τον αμυντικό της Προϋπολογισμό κατά 7,5% για το τρέχον έτος.

«Η Νότια Κορέα έχει τη δυνατότητα να αναλάβει την κύρια ευθύνη για την αποτροπή της Βόρειας Κορέας με κρίσιμη αλλά περιορισμένη υποστήριξη από τις ΗΠΑ», δήλωσε το Πεντάγωνο στο 25σέλιδο έγγραφο Εθνικής Άμυνας που καθοδηγεί τις πολιτικές του.

«Αυτή η αλλαγή στη ζυγαριά των ευθυνών είναι σύμφωνη με το ενδιαφέρον της Αμερικής για τον εκσυγχρονισμό της στρατιωτικής θέσης των ΗΠΑ στην κορεατική χερσόνησο», προστίθεται στο ίδιο έγγραφο.

Τα τελευταία χρόνια, Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν εκδηλώσει την επιθυμία να καταστήσουν τις αμερικανικές δυνάμεις στη Νότια Κορέα πιο ευέλικτες, ώστε να μπορούν να επιχειρούν εκτός της κορεατικής χερσονήσου ως απάντηση σε ευρύτερες απειλές, όπως η άμυνα της Ταϊβάν και η περιορισμένη στρατηγική της Κίνας.

Η Νότια Κορέα έχει αντισταθεί στην ιδέα της αλλαγής του ρόλου των αμερικανικών στρατευμάτων, αλλά έχει εργαστεί για την ανάπτυξη των αμυντικών της ικανοτήτων τα τελευταία 20 χρόνια, με στόχο να είναι σε θέση να αναλάβει τη διοίκηση σε περίπτωση πολέμου των συνδυασμένων δυνάμεων ΗΠΑ και Νότιας Κορέας. Η Νότια Κορέα διαθέτει 450.000 στρατιώτες.

Ο ανώτατος πολιτικός αξιωματούχος του Πενταγώνου, Έλμπριτζ Κόλμπι, αναμένεται να ταξιδέψει στην Ασία την επόμενη εβδομάδα και αναμένεται να επισκεφθεί τη Νότια Κορέα, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Το εκτενές έγγραφο, το οποίο δημοσιεύει κάθε νέα διοίκηση, αναφέρει ότι η προτεραιότητα του Πενταγώνου ήταν η υπεράσπιση της πατρίδας. Στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, το έγγραφο υπογραμμίζει ότι το Πεντάγωνο επικεντρώνεται στο να διασφαλίσει ότι η Κίνα δεν θα μπορέσει να κυριαρχήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στους συμμάχους τους.

«Αυτό δεν απαιτεί αλλαγή status quo ή κάποια άλλη ριζική κίνηση. Αντίθετα, είναι εφικτή μια αξιοπρεπής ειρήνη, σε όρους ευνοϊκούς για τους Αμερικανούς αλλά που μπορεί επίσης να αποδεχτεί και να υποστηρίξει η Κίνα», σημειώνεται στο έγγραφο, χωρίς, ωστόσο, να υπάρχει άμεση αναφορά στην Ταϊβάν.

Η Κίνα θεωρεί τη δημοκρατικά κυβερνωμένη Ταϊβάν ως δικό της έδαφος και δεν έχει αποκλείσει τη χρήση βίας για να ελέγξει το νησί. Η Ταϊβάν απορρίπτει τις αξιώσεις κυριαρχίας του Πεκίνου και δηλώνει ότι μόνο ο λαός της Ταϊβάν μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον του.

Το έγγραφο του Πενταγώνου βασίζεται στη Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που δημοσιεύθηκε πέρυσι, η οποία τόνιζε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επαναβεβαιώσουν την κυριαρχία τους στη Δυτική Ημισέληνο, θα οικοδομήσουν στρατιωτική ισχύ στην Ινδο-Ειρηνικό, και πιθανώς θα επαναξιολογήσουν τη σχέση τους με την Ευρώπη.

Το Ιράν επιδιώκει την αναδόμηση του στρατού του

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μια αρμάδα που κατευθύνεται προς το Ιράν, αλλά ελπίζει ότι δεν θα χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσει, επαναλαμβάνοντας τις προειδοποιήσεις προς την Τεχεράνη να μη δολοφονήσει διαδηλωτές ή να μην επαναφέρει το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Οι μετακινήσεις προς τη Μέση Ανατολή επεκτείνουν τις επιλογές που έχει ο Τραμπ, όχι μόνο για να υπερασπιστεί καλύτερα τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή σε μια στιγμή υψηλής έντασης, αλλά και για να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε επιπλέον στρατιωτική δράση μετά την επίθεση στα ιρανικά πυρηνικά κέντρα τον Ιούνιο.

Το έγγραφο του Πενταγώνου αναφέρει ότι, ενώ το Ιράν έχει υποστεί πισωγυρίσματα τους τελευταίους μήνες, στοχεύει στην αναδόμηση του στρατού του, αφήνοντας ανοικτή την πιθανότητα να «δοκιμάσει ξανά να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ακόμα και με τις αμερικανικές δυνάμεις να κατευθύνονται προς την περιοχή, το έγγραφο σημειώνει ότι το Ισραήλ είναι ένας «πρότυπος σύμμαχος» και θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω, για να αμυνθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σε κάποιες περιπτώσεις τεντωμένες σχέσεις με το Ισραήλ εξαιτίας του πολέμου του στη Γάζα.

Οι ΗΠΑ θα παραμείνουν ενεργές στην Ευρώπη

Η Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας του Τραμπ από πέρυσι προκάλεσε αντιδράσεις από τους Ευρωπαίους, καθώς δήλωσε ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει «πολιτισμική εξάλειψη» και ίσως μια μέρα χάσει το καθεστώς της ως αξιόπιστος σύμμαχος των ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση Τραμπ ασκεί πίεση στο Κίεβο για να επιτύχει μια συμφωνία ειρήνης στον πόλεμο που προκλήθηκε από τη ρωσική πλήρους κλίμακας εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, με τη Μόσχα να απαιτεί από το Κίεβο να παραδώσει ολόκληρη την ανατολική βιομηχανική περιοχή του Ντονμπάς προτού σταματήσει τη μάχη.

Το στρατηγικό έγγραφο του Πενταγώνου είναι πιο μετριοπαθές όσον αφορά τους Ευρωπαίους συμμάχους, αναφέροντας ότι ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παραμείνουν ενεργές στην Ευρώπη, θα δώσουν προτεραιότητα στην υπεράσπιση των ΗΠΑ και στην αποτροπή της Κίνας.

Είπε ότι η Ρωσία θα παραμείνει μια «επίμονη αλλά διαχειρίσιμη» απειλή για τα ανατολικά μέλη του ΝΑΤΟ και ότι το Πεντάγωνο θα παρέχει στον Τραμπ επιλογές για να «εγγυηθεί η στρατιωτική και εμπορική πρόσβαση των ΗΠΑ σε κρίσιμες περιοχές» σε διάφορα μέρη του κόσμου, περιλαμβανομένης της Γροιλανδίας.

Ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι έχει εξασφαλίσει πλήρη και μόνιμη αμερικανική πρόσβαση στη Γροιλανδία σε συμφωνία με το ΝΑΤΟ, του οποίου ηγέτης ανέφερε ότι οι σύμμαχοι θα πρέπει να ενισχύσουν τη δέσμευσή τους στην ασφάλεια στην Αρκτική για να αποκρούσουν απειλές από τη Ρωσία και την Κίνα.