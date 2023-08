Έφυγε στα 80 του ο «Italiano Vero» Τότο Κουτούνιο - Το «αντίο» της Ρομπέρτα Μέτσολα

Ο Ιταλός τραγουδιστής Τότο Κουτούνιο, διάσημος στη χώρα του και στο εξωτερικό για το τραγούδι του "Un Italiano vero" και τη νίκη του στη Eurovision το 1990 με το "Insieme: 1992", πέθανε σήμερα σε ηλικία 80 ετών στο Μιλάνο, ανακοίνωσε ο μάνατζέρ του.

"Έπειτα από μακρά ασθένεια, η κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή είχε επιδεινωθεί τους τελευταίους μήνες", διευκρίνισε ο Ντανίλο Μανκούζο, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Ansa. "Αντίο στον Τότο Κουτούνιο, έναν πραγματικό Ιταλό", έγραψε αμέσως η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αντιδρώντας στην είδηση του θανάτου του με μήνυμά της στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Η μεγαλύτερη επιτυχία του ήταν το 1983: Το τραγούδι "Un Italiano vero" (ή απλά "L'italiano") έγινε Νο1 των χιτ-παρέιντ στην Ιταλία και την Ελβετία, και Νο2 στη Γαλλία. Το τραγούδι γοήτευσε επίσης το κοινό στο Ισραήλ, το Ιράν και τη Νότια Κορέα.

Το ρεφρέν αυτής της διαχρονικής επιτυχίας είναι ακόμα επιτυχία στο ραδιόφωνο: "Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano" (Αφήστε με να τραγουδήσω με την κιθάρα στο χέρι, αφήστε με να τραγουδήσω, είμαι ένας Ιταλός").

Το βιντεοκλίπ του τραγουδιού γυρίστηκε στα Ηλύσια Πεδία στο Παρίσι. Παρουσιάζει μια σειρά από μάλλον χαρακτηριστικά στερεότυπα για την Ιταλία και τους Ιταλούς, με τον τραγουδιστή να τρώει ζυμαρικά και να φλερτάρει με τη σερβιτόρα.

Το 1990 ο Κουτούνιο κέρδισε στη Eurovision με το "Insieme: 1992", ένα τραγούδι για την Ευρώπη. Μετά την Τζιλιόλα Τσινκουέτι το 1964, έγινε ο δεύτερος εκπρόσωπος της Ιταλίας στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού που κατέκτησε την πρωτιά. Την επόμενη χρονιά παρουσίασε μαζί με την Τσινκουέτι το πρόγραμμα του διαγωνισμού που φιλοξενήθηκε στη Ρώμη.

Ο Σαλβατόρε Κουτούνιο, γνωστός ως Τότο Κουτούνιο, γεννήθηκε στις 7 Ιουλίου 1943. Συνέθεσε κομμάτια για πολλούς Γάλλους τραγουδιστές, κυρίως τη δεκαετία του 1970: για τον Μισέλ Σαρντού ("En chantant") την Μιρέιγ Ματιέ, τον Ζεράρ Λενορμάν, τον Τζο Ντασέν, τον Τζόνι Χαλιντέι, τον Ερβέ Βιλάρ και την Σεϊλά.

Ο συνθέτης και ερμηνευτής είχε συμμετάσχει επίσης 15 φορές στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, που παρακολουθούν κάθε χρόνο εκατομμύρια τηλεθεατές.

Η Ρομπέρτα Μέτσολα, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αποχαιρέτισε τον Ιταλό τροβαδούρο με ανάρτηση της χρησιμοποιώντας τους στίχους του τραγουδιού του Insieme με το οποίο πήρε μέρος στην Eurovision.

«Αντίο #TotoCutugno . Ευχαριστώ για τη μουσική σας. Ευχαριστώ για το όνειρο που μοιραστήκατε. Αναπαύσου εν ειρήνη», συμπλήρωσε.

"Sempre più liberi noi

Non è più un sogno e non sei più da solo..

Sempre più uniti noi

..L'Europa non è lontana

C'è una canzone italiana,per voi

Insieme, unite,unite, Europe"



Addio #TotoCutugno. Grazie per la tua musica. Grazie per il sogno che hai condiviso. Riposa in pace 🇪🇺🇮🇹 pic.twitter.com/G6txzfTKJa