Έφτασε ανοικτά της Γάζας το πλοίο που μεταφέρει βοήθεια από την Κύπρο

Γεμάτη τρόφιμα είναι φορτηγίδα σε ισπανικό πλοίο το οποίο έφθασε την Παρασκευή ανοικτά της Γάζας –όπως δηλώνουν αυτόπτες μάρτυρες– σε μια δοκιμή μιας νέας διαδρομής της βοήθειας δια θαλάσσης από την Κύπρο προς τη Γάζα, αναφέρουν το Reuters και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Το πλοίο (Open Arms), για το οποίο έχουν γίνει διευθετήσεις από τη φιλανθρωπική οργάνωση World Central Kitchen (WCK), μεταφέρει σχεδόν 200 τόνους βοήθειας προκειμένου να διανεμηθούν μέσω μιας αποβάθρας που ετοιμάζεται στη Γάζα, με ένα δεύτερο πλοίο να αναμένεται να αποπλεύσει σύντομα.

Λίγες λεπτομέρειες είναι γνωστές για το πώς θα δουλέψουν η παράδοση και η διανομή της βοήθειας από τη στιγμή που το πλοίο θα είναι έτοιμο να ξεφορτώσει στη Γάζα, με τις υπηρεσίες αρωγής του ΟΗΕ να έχουν περιγράψει τεράστια εμπόδια προκειμένου να διοχετευθούν οι προμήθειες σε εκείνους που την έχουν ανάγκη.

