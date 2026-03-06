Έφτασαν στην Κύπρο δύο βρετανικά ελικόπτερα «Wildcat»

Δύο βρετανικά ελικόπτερα Wildcat έφτασαν σήμερα στην Κύπρο, μετά την υπόσχεση του Κιρ Στάρμερ να ενισχύσει την άμυνα του νησιού της Μεσογείου.

Ο Στάρμερ δήλωσε την Πέμπτη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα στείλει τα ελικόπτερα, τα οποία διαθέτουν αντι-drone δυνατότητες, μαζί με το HMS Dragon, το οποίο αναμένεται να φτάσει στην Κύπρο τις επόμενες εβδομάδες. Το Ηνωμένο Βασίλειο στέλνει επίσης τέσσερα επιπλέον μαχητικά αεροσκάφη Typhoon στο Κατάρ.

“Deployed to take out Iranian drones” 🗣️



Minister for Defence Readiness and Industry, Luke Pollard, gives an insight into the role of Wildcat helicopters being send to Cyprus🚁 pic.twitter.com/GLkRW092xU — BFBS Forces News (@ForcesNews) March 6, 2026

🚨 PICTURED: Wildcat helicopters with counter-drone abilities have just arrived at RAF Akrotiri pic.twitter.com/JWN3p8QA8A — Politics UK (@PolitlcsUK) March 6, 2026

Σε εικόνες που δημοσίευσε το Υπουργείο Άμυνας, φαίνεται ένα ελικόπτερο να εκφορτώνεται από ένα C-17 της Βασιλικής Αεροπορίας στην Κύπρο.

Πηγή: Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας/BBC

