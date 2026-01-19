Τα επόμενα βήματα «ζυγίζουν» οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ώστε να αντιμετωπίσουν τη νέα, αλλά την πλέον σοβαρή κρίση που πλήττει τις διατλαντικές σχέσεις, μετά τις νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών σε έξι κράτη μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ που στηρίζουν ενεργά τη Δανία στο ζήτημα της Γροιλανδίας, αναφέρει η DW.

Οι Βρυξέλλες ήδη εξετάζουν πιθανά αντίποινα, όπως την επιβολή δασμών ύψους 93 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθώς και άλλα περιοριστικά μέτρα, με κορυφαία επιλογή το περίφημο «εργαλείο κατά του εξαναγκασμού» (Anti-coercion Instrument, ACI), που θα μπορούσε να περιορίσει την πρόσβαση αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών και υπηρεσιών στην κοινή αγορά της ΕΕ και που ζητά μετ’ επιτάσεως το Παρίσι.

Το πακέτο των δασμών που εξετάζει η ΕΕ καταρτίστηκε πέρυσι, αλλά ανεστάλη λόγω της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ του «μπλοκ» και των ΗΠΑ έως τις 6 Φεβρουαρίου.

Διπλωματική λύση αντί για ακραία μέτρα

Ωστόσο, οι πρέσβεις της ΕΕ - που συναντήθηκαν χθες εκτάκτως στις Βρυξέλλες - προέκριναν προσώρας διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ και διπλωματική λύση αντί για την προώθηση ακραίων μέτρων ως απάντηση στους δασμούς 10%, που απειλεί να επιβάλλει ο Τραμπ στη Βρετανία, τη Νορβηγία και άλλες έξι χώρες της ΕΕ που έστειλαν στρατεύματα στη Γροιλανδία για στρατιωτική άσκηση.

Οι ΗΠΑ, διά του υπουργού Οικονομικών τους Σκοτ Μπέσεντ, συνεχίζουν να θεωρούν πάντως ότι η Ευρώπη είναι πολύ αδύναμη για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Γροιλανδίας.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται σειρά διπλωματικών επαφών μεταξύ Ευρωπαίων και Αμερικανών αξιωματούχων στο Νταβός, όπου από σήμερα διεξάγεται το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, αλλά και διαβουλεύσεων εντός της ΕΕ. Παρίσι και Βερολίνο συντονίζουν κοινή απάντηση μέσω των υπουργών Οικονομικών τους, ενώ θα συνομιλήσουν με τους Ευρωπαίους ομολόγους τους στη διάρκεια του συμβουλίου των «27» την Τρίτη, στις Βρυξέλλες.

Στο μεταξύ, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συναντηθούν εκτάκτως την Πέμπτη στις Βρυξέλλες, όπου θα κληθούν ενδεχομένως να λάβουν αποφάσεις μετά τις επαφές που θα έχουν προηγηθεί στο Νταβός. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα ανέφερε χθες ότι «δεδομένης της σημασίας των πρόσφατων εξελίξεων και για περαιτέρω συντονισμό, αποφάσισα να συγκαλέσω έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου».

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Κομισιόν -που είχε επαφές με αρκετούς ηγέτες χθες- επισήμανε ότι «θα προστατεύουμε πάντα τα στρατηγικά οικονομικά μας συμφέροντα και τα συμφέροντά μας στον τομέα της ασφάλειας».