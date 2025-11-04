ΕΕ: Ύστατη προσπάθεια για νέο στόχο μείωσης εκπομπών πριν από τη σύνοδο COP30 στη Βραζιλία

Οι υπουργοί Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιχειρήσουν την Τρίτη μια ύστατη προσπάθεια να εγκρίνουν έναν νέο στόχο για την κλιματική αλλαγή, προκειμένου να αποφύγουν να προσέλθουν με «άδεια χέρια» στη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα (COP30) που θα πραγματοποιηθεί στη Βραζιλία.

Η αποτυχία επίτευξης συμφωνίας θα μπορούσε να υπονομεύσει τις φιλοδοξίες της Ε.Ε. να παρουσιαστεί ως παγκόσμιος ηγέτης στις συνομιλίες της COP30, οι οποίες θα αποτελέσουν κρίσιμη δοκιμασία για τη βούληση των μεγάλων οικονομιών να συνεχίσουν τη μάχη κατά της κλιματικής κρίσης, παρά την αντίσταση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ήδη, η Κίνα, η Βρετανία και η Αυστραλία έχουν καταθέσει νέους εθνικούς στόχους για το κλίμα ενόψει της συνόδου. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και διαθέτει από τις πιο φιλόδοξες πολιτικές περιορισμού των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στον κόσμο, δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη δυσαρέσκεια βιομηχανιών και κυβερνήσεων που αμφισβητούν κατά πόσο μπορεί να αντέξει οικονομικά τα μέτρα αυτά, εν μέσω αυξανόμενων αμυντικών και βιομηχανικών προτεραιοτήτων.

Τα κράτη-μέλη απέτυχαν να συμφωνήσουν σε στόχο για το 2040 τον περασμένο Σεπτέμβριο, με αποτέλεσμα να αναζητείται εσπευσμένα συμβιβασμός λίγες μόλις ημέρες πριν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ταξιδέψει στην Μπελέμ της Βραζιλίας για τη σύνοδο COP30 στις 6 Νοεμβρίου.

Σύγκρουση απόψεων για τον στόχο του 2040

«Το γεωπολιτικό τοπίο είναι εξαιρετικά περίπλοκο», δήλωσε ο επίτροπος για την Κλιματική Πολιτική Βόπκε Χόεκστρα σε συνάντηση υπουργών στο Καναδά το Σάββατο, εκφράζοντας ωστόσο την εμπιστοσύνη του ότι η Ένωση θα εγκρίνει τον νέο της στόχο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει τη μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 90% έως το 2040 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, ώστε να διατηρηθεί ο στόχος για μηδενικές καθαρές εκπομπές έως το 2050.

Η Ιταλία, η Πολωνία και η Τσεχία θεωρούν ότι το όριο αυτό είναι υπερβολικά περιοριστικό για τις βιομηχανίες τους, που ήδη πιέζονται από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, τις φθηνότερες κινεζικές εισαγωγές και τους αμερικανικούς δασμούς.

Αντίθετα, χώρες όπως η Ολλανδία, η Ισπανία και η Σουηδία επικαλούνται τα ολοένα και πιο ακραία καιρικά φαινόμενα και την ανάγκη η Ευρώπη να ανταγωνιστεί την Κίνα στην παραγωγή πράσινων τεχνολογιών, ζητώντας φιλόδοξους στόχους.

Αναζητείται συμβιβασμός – Οι ενστάσεις της Γαλλίας και της Γερμανίας

Το προσχέδιο συμβιβασμού που θα τεθεί προς συζήτηση προβλέπει ρήτρα που ζητούσε η Γαλλία, επιτρέποντας τη χαλάρωση του στόχου αν αποδειχθεί ότι τα δάση της Ε.Ε. δεν απορροφούν αρκετό CO₂.

Οι Βρυξέλλες εξετάζουν επίσης αλλαγές για να εξασφαλίσουν τη στήριξη των κρατών-μελών, όπως ρύθμιση των τιμών στην επερχόμενη αγορά άνθρακα και πιθανή αναθεώρηση της απαγόρευσης των κινητήρων εσωτερικής καύσης από το 2035, όπως ζήτησε η Γερμανία.

Η συμφωνία απαιτεί τη στήριξη τουλάχιστον 15 από τα 27 κράτη-μέλη. Διπλωμάτες της Ε.Ε. εκτιμούν ότι η ψηφοφορία θα είναι οριακή, καθώς η στάση ενός ή δύο κρατών μπορεί να κρίνει το αποτέλεσμα.

Εφόσον υπάρξει συμφωνία για τον στόχο του 2040, από αυτόν θα προκύψει και η ενδιάμεση δέσμευση για το 2035, την οποία ο ΟΗΕ έχει ζητήσει από τις χώρες να παρουσιάσουν πριν από τη σύνοδο COP30.