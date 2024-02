ΕΕ: Πολύωρη διαπραγμάτευση για τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες -Τι προβλέπει η τελική συμφωνία

Τα κράτη μέλη της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία για τη μεταρρύθμιση των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ, το Σάββατο (10/2).

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να διασφαλίσει υγιή και βιώσιμα δημόσια οικονομικά, προάγοντας παράλληλα τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη σε όλα τα κράτη μέλη μέσω μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων.

Δεδομένων των στενών χρονικών περιθωρίων, το ΕΚ και τα κράτη-μέλη κατέληξαν σε συμφωνία μετά από 16 ώρες διαπραγματεύσεων. Το κείμενο της συμφωνίας θα πρέπει να ψηφιστεί στην Ολομέλεια του ΕΚ στο Στρασβούργο πριν τη λήξη της νομοθετικής περιόδου τον Απρίλη του 2024.

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τους νέους κανόνες φέτος για τους προϋπολογισμούς τους για το 2025.



Για «φιλόδοξη μεταρρύθμιση της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ», έκανε λόγο στο Χ, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σημειώνοντας πως «οι νέοι κανόνες θα διασφαλίσουν ισορροπημένα και βιώσιμα δημόσια οικονομικά, θα ενισχύσουν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις, την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Χαίρομαι που βρήκαμε μια ισορροπημένη συμφωνία που θα επιτρέψει τώρα την ταχεία εφαρμογή».

I welcome the political agreement on our ambitious reform of the EU's economic governance.



For a competitive and fair EU economy.



The new rules will enable EU countries to invest in their strengths while consolidating their public finances.



This is our common growth path.