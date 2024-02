ΕΕ: Συμφωνία των «27» για το πακέτο βοήθειας 50 δισ. ευρώ στην Ουκρανία

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες κατέληξαν σε συμφωνία για την οικονομική βοήθεια ύψους 50 δισ. στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Ο Μισέλ δήλωσε ότι και οι 27 της ΕΕ έδωσαν το πράσινο φως στη στήριξη της Ουκρανίας, παρά τις ενστάσεις που έχει εκφράσει ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, στο πλαίσιο της συζήτησης για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) της περιόδου 2021-2027.

Το ΠΔΠ, που συμπεριλαμβάνει τη ζωτικής σημασίας μακροοικονομική οικονομική βοήθεια για την Ουκρανία προβλέπει αρωγή 17 δισ. ευρώ ως επιχορηγήσεις, 33 δισ. ευρώ ως δάνεια για την περίοδο 2024-2027.

«Και οι 27 ηγέτες συμφώνησαν», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «αυτό κλειδώνει μια σταθερή, μακροπρόθεσμη και προβλέψιμη χρηματοδότηση για την Ουκρανία».

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Μισέλ:

«Έχουμε συμφωνία. Ενότητα. Και οι 27 ηγέτες συμφώνησαν σε ένα επιπλέον πακέτο στήριξης 50 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ. Αυτό κλειδώνει σταθερή, μακροπρόθεσμη, προβλέψιμη χρηματοδότηση για την Ουκρανία. Η ΕΕ αναλαμβάνει την ηγεσία και την ευθύνη για την υποστήριξη της Ουκρανίας. Ξέρουμε τι διακυβεύεται».

Παράλληλα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι πρόκειται για «μια καλή ημέρα για την Ευρώπη». Με ανάρτησή της στο Χ, η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας, δηλώνοντας:

«Συμφωνία! Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επέδειξε τις προτεραιότητές μας. Στήριξη της Ουκρανίας. Καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης. Υποστήριξη της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Μια καλή μέρα για την Ευρώπη.

Ζελένσκι: Πολύ σημαντικό ότι η απόφαση ελήφθη και από τους 27 ηγέτες

«Ευχαριστώ τον Σαρλ Μισέλ και τους ηγέτες της ΕΕ για τη δημιουργία της Διευκόλυνσης για την Ουκρανία ύψους 50 δισ. για την περίοδο 2024-2027», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, με ανάρτησή του στο Χ, σχετικά με την απόφαση των Ευρωπαίων ηγετών για το πακέτο στήριξης ύψους 50 δισ. ευρώ για τη χώρα του.

«Είναι πολύ σημαντικό ότι η απόφαση ελήφθη και από τους 27 ηγέτες» τόνισε ο Ζελένσκι, «γεγονός που αποδεικνύει για άλλη μια φορά ισχυρή ενότητα της ΕΕ».

«Η συνεχιζόμενη οικονομική στήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία θα ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη οικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η οποία δεν είναι λιγότερο σημαντική από τη στρατιωτική βοήθεια και την πίεση των κυρώσεων στη Ρωσία», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας των ηγετών της ΕΕ.

Με δεύτερη ανάρτησή του, Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η ενότητα της ΕΕ είναι κρίσιμη για τη δημιουργία του Ταμείου Βοήθειας για την Ουκρανία στο πλαίσιο της «Διευκόλυνσης» για την εμπόλεμη χώρα και «στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ότι η Ουκρανία θα αντέξει τις όποιες προκλήσεις, όπως και η Ευρώπη».

Σημείωσε ότι ο πόλεμος με τη Ρωσία έχει πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις, αναφέροντας ότι η Μόσχα δέχεται βοήθεια από τη Βόρεια Κορέα και το Ιράν.

Ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντένις Σμιχάλ χαιρέτισε την απόφαση της ΕΕ, κάνοντας λόγο για «συνεισφορά» στην «κοινή νίκη» απέναντι στη Ρωσία.

«Οι χώρες μέλη της ΕΕ για μία ακόμη φορά έδειξαν στην πράξη την αλληλεγγύη και την ενότητά τους βοηθώντας τον ουκρανικό λαό να αντέξει τον πόλεμο», έγραψε ο Σμιχάλ στο Χ. «Κάθε μία από τις ψήφους σας αποτελεί σημαντική συνεισφορά στην κοινή μας νίκη», τόνισε.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι:

Η αποτελεσματικότητα της ίδιας της Ευρώπης θα διατηρήσει τον κοινό ευρωπαϊκό τρόπο ζωής μας και θα προστατεύσει κάθε έθνος της Ευρώπης, ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε πολιτικές προκλήσεις ή αλλαγές. Ιδιαίτερα φέτος, είναι απαραίτητο και αποφασιστικό να αποδείξουμε την απόλυτη αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα της Ευρώπης.

Η ρωσική επιθετικότητα κατά της Ευρώπης, που ξεκίνησε από τη Μόσχα στο ουκρανικό μέτωπο, έχει τώρα ενισχυθεί από έναν άλλο Ρώσο συνεργό, δηλαδή βλήματα πυροβολικού και βαλλιστικούς πυραύλους από τη Βόρεια Κορέα.

Τα βλήματα και οι πύραυλοι της Βόρειας Κορέας τρομοκρατούν ήδη τις πόλεις μας, μαζί με τα ιρανικά Σαχέντ που καταστρέφουν τις πολιτικές μας υποδομές. Οι μυστικές υπηρεσίες επιβεβαιώνουν ότι η Ρωσία θα λάβει ένα εκατομμύριο βλήματα πυροβολικού από την Πιονγκγιάνγκ.

Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ενότητα της ΕΕ είναι τόσο κρίσιμη σήμερα για τη δημιουργία του Ταμείου Βοήθειας για την Ουκρανία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ειρηνευτικής μας Διευκόλυνσης. Μια τέτοια αξιοπιστία και μακροπρόθεσμη στήριξη μπορεί να δώσει απάντηση στις προκλήσεις που ανέφερα. 5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως για περίοδο 4 ετών. Μια σαφής προτεραιότητα.

Χαιρετίζω τη σημερινή έγκριση της διευκόλυνσης της ΕΕ για την Ουκρανία, η οποία θα παράσχει 50 δισεκατομμύρια ευρώ για τέσσερα χρόνια. Στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ότι η Ουκρανία θα αντέξει τις όποιες προκλήσεις, όπως και η Ευρώπη.

Με τη δρομολόγηση της διευκόλυνσης της ΕΕ για την Ουκρανία, δημιουργούμε ένα βιώσιμο χρηματοδοτικό μέσο που θα λειτουργήσει όχι μόνο σήμερα αλλά και στο μέλλον και θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα της Ουκρανίας, η οποία με τη σειρά της θα αποτρέψει την εξάπλωση της ρωσικής επιθετικότητας σε άλλα μέρη της Ευρώπης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου τον Ιανουάριο στην Ελβετία, συμφωνήσαμε να διοργανώσουμε την Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την Ειρήνη. Οι εργασίες για την οργάνωσή της έχουν ήδη αρχίσει. Σας καλώ όλους να συμμετάσχετε ενεργά σε αυτήν. Η Ευρώπη πρέπει να έχει λόγο και ο λόγος της πρέπει να είναι ουσιαστικός, αξιόπιστος και να μεταφράζεται σε συγκεκριμένες αποφάσεις.

Με τις σημερινές μεγάλες αποφάσεις της, η Ευρώπη στέλνει ένα μήνυμα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και σε όλο τον κόσμο ότι η διεθνής τάξη πραγμάτων που βασίζεται σε κανόνες θα αντέξει τις προκλήσεις.

Η Ευρώπη δίνει τον τόνο στις παγκόσμιες υποθέσεις μέσω της ενότητάς της.

Αυτό είναι ήδη γεγονός. Και πρέπει να παραμείνει έτσι.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξή σας.

Πιστεύω στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι η ευρωπαϊκή ενότητα θα διατηρήσει την κανονικότητα στην ήπειρό μας.

Είμαι τόσο σίγουρος γι' αυτό όσο και εσείς.

Τι αναφέρει ο κείμενο των συμπερασμάτων

«Με βάση την ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή του μηχανισμού Διευκόλυνσης της Ουκρανίας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα διεξάγει κάθε χρόνο συζήτηση σχετικά με την εφαρμογή της Διευκόλυνσης με σκοπό την παροχή καθοδήγησης. Εάν χρειαστεί, σε δύο χρόνια το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα καλέσει την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για επανεξέταση στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου», αναφέρει το κείμενο το συμπερασμάτων στο οποίο κατέληξαν οι «27» ηγέτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αφού κάμφθηκαν οι αντιστάσεις του Ούγγρου Πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν, η Ουκρανία θα λάβει τη βοήθεια των 50 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.