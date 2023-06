ΕΕ: Συμφωνία στη βάση του κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη - Τα φλέγοντα ζητήματα

Οι νομοθέτες της ΕΕ συμφώνησαν την Τετάρτη σε αλλαγές στο σχέδιο κανόνων για την τεχνητή νοημοσύνη που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε μια προσπάθεια να καθοριστεί ένα παγκόσμιο πρότυπο για μια τεχνολογία που χρησιμοποιείται σε ευρύ φάσμα, από αυτοματοποιημένα εργοστάσια μέχρι ρομπότ όπως το ChatGPT.

Οι νομοθέτες θα πρέπει τώρα να διευθετήσουν τις λεπτομέρειες με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτού το σχέδιο κανόνων γίνει νομοθεσία.

