ΕΕ: Σχεδιάζει την απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου έως το τέλος του 2027

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να προτείνει επίσημα την Τρίτη (17/06) έναν νόμο που θα απαγορεύει τις εισαγωγές φυσικού αερίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τη Ρωσία μέχρι το τέλος του 2027, παρά το γεγονός ότι η Ουγγαρία και η Σλοβακία έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους.

Οι δύο χώρες μπλόκαραν την υιοθέτηση κοινής δήλωσης των Ευρωπαίων υπουργών Ενέργειας τη Δευτέρα προς υποστήριξη του σχεδίου, το οποίο υποστηρίζεται από τα άλλα 25 κράτη μέλη.

«Η ενεργειακή πολιτική αποτελεί εθνική αρμοδιότητα και αυτό το σχέδιο θέτει σε κίνδυνο την κυριαρχία και την ενεργειακή μας ασφάλεια», έγραψε ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο στην πλατφόρμα X, επιβεβαιώνοντας το βέτο της Βουδαπέστης.

Hungary vetoed Council conclusions urging the @EU_Commission to move ahead w/ the plan to ban Russian gas & oil. Energy policy is a national competence & this endangers our sovereignty & energy security. Given the Middle East escalation, we proposed no such plan be tabled at all. pic.twitter.com/RoisbtpWbW