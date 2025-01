ΕΕ: Παράταση των οικονομικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας έως τον Ιούλιο του 2025

Το Συμβούλιο της ΕΕ αποφάσισε τη Δευτέρα (27/01) να ανανεώσει και να επεκτείνει τα οικονομικά περιοριστικά μέτρα κατά της Ρωσίας για άλλους έξι μήνες, ως τις 31 Ιουλίου 2025.

«Η ομόφωνη απόφαση της Δευτέρας (27/01) για παράταση των κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας είναι ζωτικής σημασίας. Η αυξανόμενη πίεση παραμένει απαραίτητη για όσο διάστημα η Ρωσία συνεχίζει τον βάναυσο επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας», δήλωσε μέσω του «Χ» ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα. «Η απόφαση αυτή θα συνεχίσει να στερεί από τη Μόσχα έσοδα για τη χρηματοδότηση του πολέμου της. Η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για τη ζημιά που προκαλεί», τονίζει από την πλευρά της η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ Κάγια Κάλας.

Today’s unanimous decision to extend the EU sanctions against Russia is crucial.



Increasing pressure remains essential for as long as Russia continues its brutal war of aggression against Ukraine.