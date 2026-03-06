ΕΕ: Οι ΗΠΑ δεν θα έχουν αρκετούς πυραύλους για να προμηθεύσουν ταυτόχρονα Κόλπο και Ουκρανία

Ο Επίτροπος Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αντριους Κουμπίλιους, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα είναι σε θέση να προμηθεύσουν αρκετούς πυραύλους ταυτόχρονα σε διάφορες περιοχές, όπως στον Κόλπο, την Ουκρανία και τις δικές τους στρατιωτικές δυνάμεις.

«Οι Αμερικανοί απλώς δεν θα μπορέσουν να παρέχουν αρκετούς πυραύλους ταυτόχρονα στις χώρες του Κόλπου, στον ίδιο τους τον στρατό και στις ουκρανικές δυνάμεις», τόνισε.

«Γίνεται ακόμη πιο επείγον για εμάς στην Ευρώπη να αυξήσουμε την παραγωγή συστημάτων αεράμυνας και αντιβαλλιστικών πυραύλων», πρόσθεσε.

Ο Επίτροπος ξεκίνησε περιοδεία στην Πολωνία με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής σε αυτούς τους τομείς, εν μέσω της κλιμακούμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή και των στρατιωτικών αναγκών των συμμάχων.