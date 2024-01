ΕΕ: Νέα μέτρα κατά της διακίνησης απαγορευμένων ουσιών και του οργανωμένου εγκλήματος

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές λιμενικές αρχές εγκαινίασαν μια νέα συμμαχία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την ενίσχυση της εμπειρογνωμοσύνης και της ανταλλαγής πληροφοριών στο πεδίο αντιμετώπισης του λαθρεμπορίου απαγορευμένων ουσιών και του οργανωμένου εγκλήματος στην περιοχή.

Η συμμαχία, σύμφωνα με το Reuters, έρχεται καθώς οι κατασχέσεις κοκαΐνης στην ΕΕ βρίσκονται σε επίπεδα ρεκόρ, με περισσότερους από 300 μετρικούς τόνους να κατάσχονται ετησίως, ανέφερε η ΕΕ σε ανακοίνωσή της.

«Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα οργανωμένου εγκλήματος και γνωρίζουμε ότι η πηγή εσόδων του είναι οι απαγορευμένες ουσίες», δήλωσε η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Ylva Johansson στους δημοσιογράφους στο λιμάνι της Αμβέρσας του Βελγίου, όπου η αστυνομία κατέσχεσε πέρυσι 116 τόνους κοκαΐνης, ξεπερνώντας το ρεκόρ του έτους 2022 κατά έξι επιπλέον τόνους.

Η Γιόχανσον δήλωσε ότι η αύξηση των κατασχέσεων ουσιών στο λιμάνι της Αμβέρσας, που είναι η υψηλότερη στην ΕΕ, οφείλεται στην ύπαρξη ενισχυμένων χερσαίων δυνάμεων, αλλά σηματοδοτεί επίσης ότι το επίπεδο εισροής απαγορευμένων ουσιών είναι το υψηλότερο εντός ΕΕ.

Η υπουργός Εσωτερικών του Βελγίου Annelies Verlinden πρόσθεσε ότι μια Ευρώπη με ένα ισχυρό δικό της φορέα δράσης είναι ο μόνος τρόπος για να καταπολεμηθεί επιτυχώς το εγκληματικό δίκτυο.

Στην Ευρώπη, σχεδόν το 70% όλων των κατασχέσεων ουσιών που πραγματοποιούνται στα τελωνεία εντοπίζεται στα λιμάνια και η επικεφαλής της Europol Catherine De Bolle δήλωσε ότι η διακίνηση εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη εγκληματική αγορά στην Ευρώπη.

Τα λιμάνια της ΕΕ συμβάλλουν στο 75% του όγκου του εξωτερικού εμπορίου, αλλά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στο λαθρεμπόριο ουσιών και στην εκμετάλλευση από εγκληματικά δίκτυα υψηλού κινδύνου, με τον διευθύνοντα σύμβουλο του λιμανιού της Αμβέρσας-Βρυξελλών Jacques Vandermeiren να δηλώνει πέρυσι στα βελγικά μέσα ενημέρωσης ότι απαιτούνται μέτρα για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος διακίνησης.

«Οι λιμενικές αρχές είναι θύματα αυτού του προβλήματος. Οι εργαζόμενοί τους προσεγγίζονται και απειλούνται από εγκληματίες», δήλωσε ο Vandermeiren πέρυσι στη βελγική εφημερίδα Het Nieuwsblad.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η οποία απολαμβάνει την υποστήριξη από Europol και Eurojust, θα καταβληθούν 200 εκατομμύρια ευρώ για να ενισχύουν τα τελωνεία της ΕΕ ενώ ειδική στόχευση θα δοθεί στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και στη στήριξη των λιμενικών αρχών.

