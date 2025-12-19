ΕΕ: Μετατίθεται για τον Ιανουάριο η υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας Mercosur

«Στις αρχές Ιανουαρίου μετατίθεται η υπογραφή της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου ΕΕ-Mercosur», σύμφωνα με δήλωση Ευρωπαίου αξιωματούχου από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου διεξάγεται η Σύνοδος Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι «θα οριστεί νέα συνάντηση τις επόμενες εβδομάδες», απαντώντας στις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων στο περιθώριο της Συνόδου.

Η εξέλιξη αυτή δίνει πίστωση χρόνου στους αγρότες, οι οποίοι σήμερα παρέλυσαν τις Βρυξέλλες, προκαλώντας σοβαρά επεισόδια μπροστά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου κατέληξε μέρος της διαδήλωσής τους. Αστυνομικές δυνάμεις έκαναν εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων, όταν διαδηλωτές έκαψαν αντικείμενα και το χριστουγεννιάτικο δέντρο που είχε στηθεί στην πλατεία Λουξεμβούργου, ενώ πετούσαν πέτρες και αγροτικά προϊόντα προς τους αστυνομικούς.

Για περισσότερες από έξι ώρες το σκηνικό ήταν πολεμικό, με συνεχείς αψιμαχίες, έως ότου οι αγρότες αποχώρησαν από το σημείο με τα τρακτέρ τους. Ένα από τα βασικά αιτήματα των ευρωπαϊκών αγροτικών συνδικάτων είναι η αντίθεσή τους στην προτεινόμενη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τον νοτιοαμερικανικό συνασπισμό Mercosur, στον οποίο συμμετέχουν η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Παραγουάη και η Ουρουγουάη.

Αγρότες από το Βέλγιο, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, εξέφρασαν τον φόβο αθέμιτου ανταγωνισμού σε περίπτωση υπογραφής της συμφωνίας και ζήτησαν «ισχυρότερες εγγυήσεις». Παράλληλα, διαμαρτύρονται για τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς που, όπως υποστηρίζουν, δυσχεραίνουν τις επενδύσεις και τις διαδικασίες αδειοδότησης, καθώς και για τις προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις στον πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ, βάσει των οποίων οι δαπάνες για τη γεωργία προβλέπεται να μειωθούν κατά περισσότερο από το ένα πέμπτο.

Σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, αρχικά υπήρχε φιλοδοξία η υπογραφή της συμφωνίας να πραγματοποιηθεί στις 20 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, η επίσημη αντίθεση της Γαλλίας, με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να διατηρεί επιφυλακτική στάση, ζητώντας την προστασία της Ευρώπης - ιδίως απέναντι σε εισαγόμενα τρόφιμα με χαμηλότερα πρότυπα- καθώς και η αρνητική στάση της Ιταλίας, με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι να δηλώνει ότι «πρέπει να δοθεί περισσότερος χρόνος», αποδείχθηκαν καταλυτικές για την αναβολή της υπογραφής για τις επόμενες εβδομάδες.