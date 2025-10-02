ΕΕ: Κυρώσεις, πρόγραμμα SAFE και αντι-drone ασπίδα η απάντηση στη ρωσική απειλή - Πέρασε η ελληνική πρόταση

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποστήριξαν την Τετάρτη τα σχέδια για την ενίσχυση της άμυνας του μπλοκ έναντι των ρωσικών drones, κατά την άτυπη Σύνοδο Κορυφής στην Κοπεγχάγη, λίγες ημέρες μετά τις εισβολές στον εναέριο χώρο της Δανίας από μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Οι ευρωπαϊκές Αρχές κατηγόρησαν τη Ρωσία για κατάφωρες παραβιάσεις του εναέριου χώρου της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων εισβολών drones στην Πολωνία και μαχητικών αεροσκαφών στην Εσθονία.

«Η Ευρώπη πρέπει να είναι σε θέση να υπερασπιστεί τον εαυτό της», δήλωσε η πρωθυπουργός της Δανίας, Mette Frederiksen, μετά τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ.

«Πρέπει να ενισχύσουμε την παραγωγή drone και των αντι-drone δυνατοτήτων μας, και αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου αντι-drone μέτρων που μπορούν να προστατεύσουν και, φυσικά, να εξουδετερώσουν τις εισβολές από το εξωτερικό».

Τα περιστατικά στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο ανέδειξαν τον τρόπο με τον οποίο οι ηγέτες της ΕΕ έχουν αρχίσει να θεωρούν τη Ρωσία ως σημαντική απειλή για την ασφάλεια της ηπείρου τους μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022 και έχουν επιταχύνει τις προσπάθειές τους για την ενίσχυση της άμυνάς τους.

Η Δανία δεν έχει αποκαλύψει ποιος πιστεύει ότι είναι υπεύθυνος για τα περιστατικά στον εναέριο χώρο της την περασμένη εβδομάδα, τα οποία διακόψαν την εναέρια κυκλοφορία σε πολλά αεροδρόμια, αλλά η Φρέντερικσεν έχει υποδείξει ότι θα μπορούσε να είναι η Μόσχα.

Μητσοτάκης: «Η Ευρώπη να περάσει από τα λόγια στην πράξη»

Προσερχόμενος στην άτυπη Σύνοδο της ΕΕ, ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε την ανάγκη να είναι θωρακισμένα και τα νότια σύνορα της Ευρώπης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κυρ. Μητσοτάκη πριν από την έναρξη της άτυπης Συνόδου Κορυφής:

«Είναι ευκαιρία να συζητήσουμε κρίσιμα ζητήματα για τη γεωστρατηγική ασφάλεια της Ευρώπης, καθώς ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία αλλά και η γενικότερη γεωπολιτική παγκόσμια αναταραχή δημιουργούν την αίσθηση του κατεπείγοντος, ώστε επιτέλους η Ευρώπη να περάσει από τα λόγια στην πράξη ως προς την ενιαία ευρωπαϊκή της θωράκιση.

Η Ελλάδα ανήκει στις χώρες που υποστηρίζουν τις αμυντικές τους δαπάνες εδώ και πολλά χρόνια σε επίπεδα πολύ ψηλότερα του ευρωπαϊκού μέσου όρου και θα εξακολουθούμε να το κάνουμε δεσμεύοντας πόρους άνω του 3% του ΑΕΠ για τις αμυντικές μας δαπάνες τα επόμενα χρόνια.

Έχει έρθει όμως η ώρα η Ευρώπη σιγά σιγά να κινητοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους για την υποστήριξη ευρωπαϊκών έργων κοινής ευρωπαϊκής άμυνας, όπως για παράδειγμα για την πυραυλική προστασία ή το τείχος άμυνας για διείσδυση από drones το οποίο είναι ένα από τα σχέδια που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αυτό που θέλω να τονίσω είναι πως το οποιοδήποτε κοινό αμυντικό έργο δεν μπορεί να περιορίζεται στα ανατολικά μόνο σύνορα της Ευρώπης. Πρέπει να βλέπει την ασφάλεια της Ευρώπης συνολικά, ασφαλώς να καλύπτει τα ΝΑ και τα νότια σύνορα, έτσι ώστε η ήπειρος μας να είναι θωρακισμένη έναντι οποιασδήποτε μελλοντικής απειλής».

Η Ρωσία προσπαθεί να διχάσει την Ευρώπη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απαιτεί εδώ και καιρό από την Ευρώπη να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά της και για την Ουκρανία.

«Η Ρωσία προσπαθεί να μας δοκιμάσει. Αλλά η Ρωσία προσπαθεί επίσης να σπείρει τη διχόνοια και την ανησυχία στις κοινωνίες μας. Δεν θα το επιτρέψουμε αυτό», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η ασφάλεια της Συνόδου Κορυφής ενισχύθηκε με στρατεύματα και συστήματα κατά των drones που έστειλαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης, όλες οι πτήσεις drones πάνω από τη χώρα έχουν απαγορευτεί μέχρι την Παρασκευή.

Η φον ντερ Λάιεν ζήτησε τον περασμένο μήνα αυτό που περιέγραψε ως «τείχος drone» - ένα δίκτυο αισθητήρων και όπλων για την ανίχνευση, τον εντοπισμό και την εξουδετέρωση των εισβολέων μη επανδρωμένων αεροσκαφών - για την προστασία της ανατολικής πλευράς της Ευρώπης.

Η εισβολή στην Πολωνία αποκάλυψε κενά στην ικανότητα της Ευρώπης να αμυνθεί έναντι των drones, σύμφωνα με αξιωματούχους και αναλυτές. Οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ ανέπτυξαν μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα και ένα σύστημα αεροπορικής άμυνας Patriot ως απάντηση, καταρρίπτοντας αρκετά drones.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Mark Rutte, εξήρε αυτή την εβδομάδα την ιδέα του τείχους drones ως «έγκαιρη και απαραίτητη», ενώ οι ηγέτες της ΕΕ εξέφρασαν την υποστήριξή τους στην Κοπεγχάγη την Τετάρτη.

«Η Ρωσία θα συνεχίσει και πρέπει να είμαστε έτοιμοι, πρέπει να ενισχύσουμε την ετοιμότητά μας», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας Πέτερι Όρπο.

Η Επιτροπή, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, δεν έχει ακόμη καταρτίσει λεπτομερές σχέδιο για το τείχος κατά των drones, αφήνοντας ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με το κόστος και τις πρακτικές λεπτομέρειες.

Λεπτομέρειες σχετικά με το σχέδιο για τα drones

Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η ανατολική πτέρυγα της Ευρώπης θα αποτελέσει προτεραιότητα, λόγω της γειτνίασής της με τη Ρωσία, αλλά ότι το «τείχος των drones» θα σχεδιαστεί ως ασπίδα για ολόκληρη την Ήπειρο.

Νωρίτερα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζιόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι τα νότια σύνορα της Ευρώπης δεν πρέπει να παραμεληθούν, ενώ ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την απειλή των drones.

«Στην πραγματικότητα, χρειαζόμαστε προηγμένα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για να προβλέπουμε καλύτερα τις απειλές», δήλωσε στους δημοσιογράφους, τονίζοντας επίσης τη σημασία της αποτροπής μέσω δυνατοτήτων κρούσης μεγάλου βεληνεκούς.

Η Ρωσία αρνήθηκε την ευθύνη για τα drones πάνω από τη Δανία, αμφισβήτησε ότι τα μαχητικά της αεροσκάφη εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας και δήλωσε ότι δεν είχε την πρόθεση να στείλει drones στην Πολωνία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ επέκρινε τις συζητήσεις της Ευρώπης για ένα τείχος drones. «Όπως έχει δείξει η ιστορία, η ανέγερση τειχών είναι πάντα κακό πράγμα», δήλωσε την Τρίτη.

Η συνάντηση της Κοπεγχάγης προσέφερε επίσης την πρώτη ευκαιρία στους ηγέτες των 27 χωρών της ΕΕ να συζητήσουν μια πρόταση για τη χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν «παγώσει» στην Ευρώπη για τη χρηματοδότηση ενός μεγάλου δανείου προς την Ουκρανία.

Κατά την άφιξή τους στη Σύνοδο Κορυφής, ορισμένοι ηγέτες εξέφρασαν την ένθερμη υποστήριξή τους στην ιδέα, ενώ άλλοι ήταν πιο επιφυλακτικοί.

Το Κρεμλίνο καταδίκασε την πρόταση ως «καθαρή κλοπή».