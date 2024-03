ΕΕ: Κοντά σε μια συμφωνία για το ταμείο στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται κοντά σε μια συμφωνία για ένα ταμείο στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία που θα ανοίξει το δρόμο για μια βοήθεια ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως μεταδίδει το Reuters, το οποίο επικαλείται διπλωμάτες.

Οι χώρες μέλη της ΕΕ έχουν εμπλακεί σε πολύμηνες διαμάχες σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για την Ειρήνη, με τη Γαλλία και τη Γερμανία να βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης.

Η Γαλλία επέμεινε σε μια ισχυρή πολιτική «αγοράς ευρωπαϊκών προϊόντων», ενώ η Γερμανία απαίτησε να λαμβάνεται υπόψη η διμερής βοήθεια για τον καθορισμό του ύψους των συνεισφορών των χωρών στο ταμείο, δήλωσαν διπλωμάτες.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι έχει βρεθεί τώρα ένας συμβιβασμός που επιτρέπει κάποια ευελιξία όσον αφορά τους κανόνες «buy European». Λαμβάνει υπόψη τη διμερή βοήθεια, ενώ δεν επιτρέπει στις χώρες να συμψηφίζουν πλήρως την εν λόγω βοήθεια με τις συνεισφορές τους στο ταμείο, είπαν.

Η συμφωνία φαίνεται ότι θα εγκριθεί από τους εκπροσώπους των 27 χωρών μελών της ΕΕ σε συνάντηση στις Βρυξέλλες την Τετάρτη, δήλωσαν οι διπλωμάτες.

