ΕΕ: Η Βουλγαρία μπαίνει στην Ευρωζώνη από το 2026

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι η Βουλγαρία πληροί τα κριτήρια προκειμένου να υιοθετήσει το ενιαίο νόμισμα την 1η Ιανουαρίου 2026, κάτι που θα καταστήσει τη χώρα το 21ο μέλος της Ευρωζώνης, τρία χρόνια μετά την είσοδο της Κροατίας.

Ειδικότερα, η επίσημη απόφαση αναμένεται να ληφθεί από τους υπουργούς Οικονομικών της ΕΕ στις 8 Ιουλίου, αλλά δεν αναμένεται καμιά εναντίωση, καθώς η χώρα των 6,4 εκατ. κατοίκων, η πιο φτωχή στην ΕΕ, καλύπτει το σύνολο των τεχνικών κριτηρίων, καθώς επίσης η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εξέδωσε σήμερα θετική γνωμοδότηση.

Bulgaria has made good progress towards economic convergence with the euro area. This paves the way for Bulgaria to adopt the euro as of 1 January 2026 and become the 21st EU Member State to join the euro area, says Chief Economist Philip R. Lane.

Με τη σειρά της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συνεχάρη τη Βουλγαρία και τόνισε ότι αυτή η εξέλιξη μεταφράζεται ως «περισσότερες επενδύσεις και εμπορικές σχέσεις με τους εταίρους στη ζώνη του ευρώ».

Today, Bulgaria is one step closer to adopting the euro.



This will mean more investment and trade with euro area partners, and more stability and prosperity for the Bulgarian people.



Bulgaria will also take its rightful place in shaping euro area decisions.



Congratulations!